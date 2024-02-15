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البنوك السعودية: احذر من الاستثمار مع هذه الشركات

2/15/2024 2:22:03 PM

(MENAFN- Al Watan) تستمر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية في إطار الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال المالي #خلك_حريص في التحذير من الاحتيال المالي، وتؤكد الحملة على أهمية التحقق من صحة الشركات والمواقع التي تعلن عن فرص استثمارية قبل الالتزام بأي عملية استثمار.
جاء ذلك في فيديو نشرته "البنوك السعودية" على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشدد على العملاء على الانتباه للإعلانات المشبوهة والشركات الوهمية التي تسعى لاستدراج الأفراد للاستثمار معها، وتؤكد على ضرورة التحقق من مصداقية تلك الشركات والتأكد من وجود تراخيص واضحة وسجلات مالية موثوقة.
وتشدد اللجنة على أهمية البحث والتحقق من سمعة الشركة والقراءة المتأنية للشروط والأحكام قبل اتخاذ أي قرار استثماري، كما تطلب من العملاء عدم تقديم أي معلومات شخصية أو مصرفية حساسة للشركات غير الموثوقة.
فيما تم رصد حالات عديدة للاحتيال المالي حيث يتم استغلال الأفراد الباحثين عن فرص استثمارية من قِبل الشركات الوهمية، يتم إغراء الضحايا بعروض استثمارية واعدة، ولكن في الواقع يتم سرقة أموالهم أو استخدام معلوماتهم الشخصية بطرق غير قانونية.
وتستمر اللجنة في حث العملاء على الابتعاد عن الشركات غير المعروفة والتعامل فقط مع الشركات المعترف بها والتي تملك سجلات رسمية، وتشجع الجميع على التأنّي وطلب المشورة المالية والاستثمارية قبل اتخاذ أي قرار.
وتدعو لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الجميع إلى المشاركة الفعّالة في حملة #خلك_حريص وتوجيه الاهتمام الكبير للتحقق من صحة الشركات والمواقع قبل الاستثمار من خلال توعية الأفراد بعضهم البعض، وتشدد على ضرورة حماية البيانات الشخصية والمالية وعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة.

MENAFN15022024000089011017ID1107858341

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