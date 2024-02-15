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زينكو تطلق لقاءات توعوية في مجال الإنارة والأدوات الصحية حول المملكة

2/15/2024 2:22:03 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت شركة زينكو عدد من الفعاليات التوعوية للعاملين والفنيين المختصين في مجال الإنارة والأدوات الصحية بمناطق مختلفة حول المملكة، وذلك لرفع كفاءة المتخصصين والفننين المتعاقدين مع الشركة وممن خارجها، وجاءت تللك الفعاليات ضمن حرص الشركة على تقديم مبادرات مجتمعية فاعلة ينعكس أثرها بالخير على فئات عديدة من المجتمع السعودي.
وشملت الفعالية التوعوية العديد من المحاور؛ ولعل أبرزها: التعريف بأحدث تقنيات الكهرباء والإدوات الصحية في السوق السعودي، وكذلك أفضل التطبيقات الآمنة والموفرة للاستهلاك لتلك التقنيات، وحرص المشاركون على التفاعل مع المحاضرين ومناقشتهم بصورة فعالة، كما طالبوا باستمرار "زينكو" في تقديم مثل هذه الندوات باستمرار، مؤكدين أنها خطوة مميزة مع آمانيهم أن تسير عدد من الشركات على آثرها.
وكانت شركة زينكو دشنت في الآونة الأخيرة، العديد من الفعاليات والأحداث المتنوعة احتفالا بمرور 30 عاما على تأسيسها، وتواجدها في السوق السعودي، كما بدأت بصورة كبيرة في التوسع والانتشار في أنحاء المملكة والتواجد بالقرب من عملائها، وأضافت لمعارضها 3 فروع جديدة في صبيا وخميس مشيط ومدينة تبوك.
وقال عبدالله يحي آل زمانان، المدير التنفيذي للشركة، إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بثقة العملاء في مجالي الإنارة والأدوات الصحية بالمملكة باسم زينكو، هذه الشركة الوطنية التي تزداد تميز وتفرد يوم بعد يوم بفضل الخبرات الوطنية والكفاءات المهنية بداخلها، مضيفا أنه يستمد رؤيته الطموحة من إلهام الرؤية الكبرى للملكة 2030 بتمكين شباب وفتيات الوطن في مجال الصناعة وتكوين الكوادر الفنية والإدراية.
وتابع المدير التنفيذي لزينكو كلمته بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق الطموح والنجاح وتوسعه داخل الشركة خلال الثلاثون عام من بداية التأسيس وحتى اليوم.
كما تحدث نائب المدير التنفيذي والمشرف العام على تطوير تجربة عناية العملاء، سعيد آل زمانان، قائلا:" زينكو هذا الاسم العريق في مجالي الإنارة والأدوات الصحية يحتفل اليوم بمرور 30 عام على تأسيسه وهو يحمل في كل ركن من أركانه قصة تعب وكفاح تكللت بثقة كبيرة نراها في عين الآف العملاء في جميع فروعنا وكذلك من خلال التقييمات المميزة لمنصاتنا الرقمية والتجارة الإلكترونية".
وأورد نائب المدير التنفيذي، في كلمته، أن زينكو صاحبة السبق دائما، أنشأت مراكز بيعية مخصصة للمشروعات وتجارة الجملة في قطاع التأسيس والتشطيب تحت اسم "الموردون"، وذلك للتيسير عليهم وتوفير اختيارات متعددة تناسب مشروعاتهم، لنصنع حالة من التنافس القوى داخل سوق الإنارة والتشطيبات، وهو ما يطمح له الجميع بتواجد شركات وطنية مميزة في جميع القطاعات.
وتعتبر زينكو من أولى الشركات في مجالي الإنارة والأدوات الصحية التي تحولت للعالم الرقمي بإطلاق متجر وتطبيق متكامل ومتعدد وسائل الدفع خلال جائحة كورونا، ويتواجد فروع زينكو في الرياض وجدة وخميس مشيط وصبيا وجازان

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