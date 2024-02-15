زينكو تطلق لقاءات توعوية في مجال الإنارة والأدوات الصحية حول المملكة

(MENAFN
- Al Watan) نظمت شركة زينكو عدد من الفعاليات التوعوية للعاملين والفنيين المختصين في مجال الإنارة والأدوات الصحية بمناطق مختلفة حول المملكة، وذلك لرفع كفاءة المتخصصين والفننين المتعاقدين مع الشركة وممن خارجها، وجاءت تللك الفعاليات ضمن حرص الشركة على تقديم مبادرات مجتمعية فاعلة ينعكس أثرها بالخير على فئات عديدة من المجتمع السعودي.
وشملت الفعالية التوعوية العديد من المحاور؛ ولعل أبرزها: التعريف بأحدث تقنيات الكهرباء والإدوات الصحية في السوق السعودي، وكذلك أفضل التطبيقات الآمنة والموفرة للاستهلاك لتلك التقنيات، وحرص المشاركون على التفاعل مع المحاضرين ومناقشتهم بصورة فعالة، كما طالبوا باستمرار "زينكو" في تقديم مثل هذه الندوات باستمرار، مؤكدين أنها خطوة مميزة مع آمانيهم أن تسير عدد من الشركات على آثرها.
وكانت شركة زينكو دشنت في الآونة الأخيرة، العديد من الفعاليات والأحداث المتنوعة احتفالا بمرور 30 عاما على تأسيسها، وتواجدها في السوق السعودي، كما بدأت بصورة كبيرة في التوسع والانتشار في أنحاء المملكة والتواجد بالقرب من عملائها، وأضافت لمعارضها 3 فروع جديدة في صبيا وخميس مشيط ومدينة تبوك.
وقال عبدالله يحي آل زمانان، المدير التنفيذي للشركة، إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بثقة العملاء في مجالي الإنارة والأدوات الصحية بالمملكة باسم زينكو، هذه الشركة الوطنية التي تزداد تميز وتفرد يوم بعد يوم بفضل الخبرات الوطنية والكفاءات المهنية بداخلها، مضيفا أنه يستمد رؤيته الطموحة من إلهام الرؤية الكبرى للملكة 2030 بتمكين شباب وفتيات الوطن في مجال الصناعة وتكوين الكوادر الفنية والإدراية.
وتابع المدير التنفيذي لزينكو كلمته بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق الطموح والنجاح وتوسعه داخل الشركة خلال الثلاثون عام من بداية التأسيس وحتى اليوم.
كما تحدث نائب المدير التنفيذي والمشرف العام على تطوير تجربة عناية العملاء، سعيد آل زمانان، قائلا:" زينكو هذا الاسم العريق في مجالي الإنارة والأدوات الصحية يحتفل اليوم بمرور 30 عام على تأسيسه وهو يحمل في كل ركن من أركانه قصة تعب وكفاح تكللت بثقة كبيرة نراها في عين الآف العملاء في جميع فروعنا وكذلك من خلال التقييمات المميزة لمنصاتنا الرقمية والتجارة الإلكترونية".
وأورد نائب المدير التنفيذي، في كلمته، أن زينكو صاحبة السبق دائما، أنشأت مراكز بيعية مخصصة للمشروعات وتجارة الجملة في قطاع التأسيس والتشطيب تحت اسم "الموردون"، وذلك للتيسير عليهم وتوفير اختيارات متعددة تناسب مشروعاتهم، لنصنع حالة من التنافس القوى داخل سوق الإنارة والتشطيبات، وهو ما يطمح له الجميع بتواجد شركات وطنية مميزة في جميع القطاعات.
وتعتبر زينكو من أولى الشركات في مجالي الإنارة والأدوات الصحية التي تحولت للعالم الرقمي بإطلاق متجر وتطبيق متكامل ومتعدد وسائل الدفع خلال جائحة كورونا، ويتواجد فروع زينكو في الرياض وجدة وخميس مشيط وصبيا وجازان
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