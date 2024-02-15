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الصمعاني يوجّه بإطلاق النسخة المطورة من تطبيق ناجز

2/15/2024 2:22:03 PM
(MENAFN- Al Watan) وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق النسخة المطورة من تطبيق ناجز للأجهزة الذكية والتي تم التوسع فيها ليصبح إجمالي خدمات التطبيق 83 خدمة عدليّة على أن تشمل جميع الخدمات العدلية خلال الربع الرابع من العام الجاري.
واشتملت النسخة المطورة على مجموعة من التحسينات والتطويرات، التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتوفير تجربة رقمية سهلة على المستفيدين.
وأوضحت وزارة العدل، أن عملية تطوير التطبيق جاءت ضمن خطة التوسع في خدمات التطبيق واستندت على مجموعة من الركائز أبرزها تقييم تجربة المستفيدين من التطبيق خلال الفترة السابقة, ومن ثم معالجة وتحسين تجربتهم بحسب احتياجاتهم؛ ليكون محورها سهولة وسلاسة الوصول والحصول على الخدمة.
وأكدت الوزارة، أن تطبيق ناجز يضم 83 خدمة عدلية تشمل القضاء والتنفيذ والتوثيق والخدمات المساندة، موضحة أن عدد الخدمات المقدّمة عبر التطبيق خلال العام الماضي، بلغت أكثر من 50 مليون عملية مقدمة للمستفيدين، فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 3 ملايين مستفيد، وجرى عقد أكثر من 700 ألف جلسة قضائية عبر التطبيق.

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