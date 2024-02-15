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نائب أمير مكة يدشن 20 مشروعاً تنموياً للطرق بتكلفة 1.4 مليار ريال

2/15/2024 2:22:03 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، 20 مشروعاً للطرق بالمنطقة بإجمالي أطوال يبلغ 385 كم، وبتكلفة تقدر بـ 1.4 مليار ريال، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وعدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
ورفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بهذه المناسبة شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - على الدعم الكبير الذي تلقاه المنطقة في شتى المجالات، مؤكداً سموه أن هذه المشروعات تأتي أمتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة بمنظومة النقل بما يخدم في المقام الأول ضيوف الرحمن ويُسهم في تسهيل رحلتهم الإيمانية، كما أنها تحقق مستهدفات رؤية المملكة لربط المدن والمراكز والقرى والهجر بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة.
ودشن نائب أمير مكة الطريق المباشر الذي يربط مدينة جدة بمكة المكرمة بطول 24 كم، وبتكلفة تقدر بـ 431 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع ازدواج طريق (الليث - مكة المكرمة)، بطول 90 كم، وبتكلفة 169 مليون ريال، حيث سيسهم المشروع في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من جنوب المملكة والمارين بميقات يلملم، وكذلك خدمة القرى والهجر المجاورة للطريق، كما تضمنت مشروع ازدواج طريق (بيشة - رنية – الخرمة)، بطول 114 كم، وبتكلفة 271 مليون ريال، لخدمة المسافرين لمنطقة مكة المكرمة من جنوب ووسط المملكة، ومشروع ازدواج طريق (حضن – تربة)، بطول 48 كم، وبتكلفة 82 مليون ريال، ومشروع ازدواج وإنارة طريق مركز الإيواء، بطول 9 كم، وبتكلفة 38 مليون ريال لتخفيف الكثافة المرورية على نقطة الفرز الواقعة على محور طريق الأمير محمد بن سلمان خلال موسم الحج والعمرة.
يُذكر أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.

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