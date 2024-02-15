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القيادة تهنئ رئيس جمهورية صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

2/15/2024 2:22:03 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية صربيا، الرئيس ألكسندر فوتشيتش، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية صربيا، الرئيس ألكسندر فوتشيتش، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبرولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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