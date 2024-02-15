القيادة تهنئ رئيس جمهورية صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

(MENAFN
- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية صربيا، الرئيس ألكسندر فوتشيتش، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية صربيا، الرئيس ألكسندر فوتشيتش، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبرولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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