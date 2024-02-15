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التأسيس ينعش رسم الجداريات بالدرب

2/15/2024 2:22:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أنعش يوم التأسيس الفن التشكيلي والرسم على الجدران، حيث قام الكثير من المدارس بالدرب التابعة لإدارة تعليم صبيا باستقطاب الرسامين لنثر إبداعاتهم في هذه المناسبة الوطنية.
وأوضح الرسام التشكيلي حسين عبدالله فلقي أن يوم التأسيس يوم من الأيام العظيمة لدى كافة أبناء الشعب السعودي، وكما أنه يوفر لنا فرصة نثر الإبداع من خلال رسم الجداريات الخاصة بهذه المناسبة على جدران المدارس بصفة خاصة، وكذلك في عدد من المواقع المختلفة، وكل هذه الجداريات والأعمال تشعرنا بانتماء للوطن بكل شغف وإبداع فني، مشيرا إلى أنه يمتلك بصمة وطنية بكافة المحافل والمناسبات، ودائما يكون للحراك التشكيلي في محافظة الدرب بصمة مميزة ودور فاعل في مختلف المحافل والمناسبات؛ ليكون الأسلوب الجمالي والفكر الإبداعي الذي يميز الفنانين التشكيليين في احتفائهم بالوطن ومناسباته العظيمة ويوم التأسيس أحدها. يضيف الفلقي أن لديه لوحة جدارية على مدرسة ثانوية الشقيق ابتكرها بطريقته الخاصة ومن أفكاره، حيث رسم فيها صورة الملك المؤسس عبدالعزيز وهو يمتطي الخيل وإلى جانبه قصر المصمك، ورسم المناطق بلون القط العسيري ترمز إليها بدل أسمائها بدايةً من الجنوبية ثم الغربية والوسطى، الشمالية والشرقية، تأصيلا للانتماء لوطننا الغالي، وبين بأننا نستفيد من هذه المناسبات لانعاش الأعمال الفنية وفتح باب الكسب والرزق اليومي في مجالنا هذا، من خلال رسم الجداريات واللوحات، وهذا أيضا داعم قوي للفن التشكيلي والرسم.

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