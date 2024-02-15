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القردة تتمتع بروح الدعابة مثل البشر

2/15/2024 2:22:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تشير دراسة جديدة إلى أن القردة تمتلك حس الفكاهة مثل البشر تمامًا. اكتشف فريق دولي أن أربعة أنواع من القردة العليا - إنسان الغاب، والشمبانزي، والبونوبو، والغوريلا - جميعها تشارك في مداعبة مرحة مع بعضها البعض. هذا السلوك، الذي حدده علماء الأحياء المعرفية وعلماء الرئيسيات، يعكس المزاح البشري في طبيعته الاستفزازية والمستمرة، التي تتضمن عناصر المفاجأة واللعب. وتشير النتائج إلى أن جميع أنواع القردة العليا الأربعة تنخرط في هذه الإثارة المرحة، مما دفع فريق البحث إلى اقتراح أن العناصر الأساسية للفكاهة ربما تكون قد تطورت في النسب البشري قبل 13 مليون سنة على الأقل.
التفاعلات البشرية
وفقا للباحثين، تلعب الفكاهة دورًا حاسمًا في التفاعلات البشرية، بالاعتماد على الذكاء الاجتماعي، والقدرة على التنبؤ بالتصرفات المستقبلية، والاعتراف والتقدير عندما يتم تحدي توقعات الآخرين. تشترك المضايقة في العديد من أوجه التشابه مع المزاح، مما يشير إلى أن المضايقة المرحة يمكن أن تكون بمثابة مقدمة معرفية للفكاهة. يظهر هذا النوع من التفاعل عند البشر حتى قبل أن يبدأ التواصل اللفظي، حيث ينخرط الأطفال في المضايقة في وقت مبكر من عمر ثمانية أشهر. وتشمل هذه السلوكيات عرض الأشياء ثم سحبها، و((عدم الامتثال الاستفزازي)) من خلال انتهاك الأعراف الاجتماعية ومقاطعة أنشطة الآخرين.
الدراسة، التي نشرت في مجلة Proceedings of the Royal Society B، أجراها علماء من جامعة كاليفورنيا، وجامعة إنديانا، وجامعة كاليفورنيا-سان دييغو، ومعهد ماكس بلانك لسلوك الحيوان في ألمانيا. تقول إيزابيل لومر، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه: ((القردة العليا مرشحة ممتازة للمداعبة والمرح، لأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنا، وتنخرط في اللعب الاجتماعي، وتظهر الضحك، وتظهر فهمًا متطورًا نسبيًا لتوقعات الآخرين)).
مراقبة التصرفات
أجرى الباحثون تحليلًا للتفاعلات الاجتماعية العفوية بين القرود التي كانت مرحة أو مضايقة بشكل معتدل أو استفزازية بطبيعتها. خلال هذه التفاعلات، راقبوا عن كثب تصرفات وحركات الجسم وتعبيرات الوجه للقردة التي بدأت المضايقة، إضافة إلى ردود أفعال الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقة. لتقييم النية وراء المضايقة، بحث الباحثون عن دليل على أن السلوك كان يستهدف فردًا معينًا، وأنه استمر أو اشتد مع مرور الوقت، وأن البادئ بالمضايقة توقع ردًا من الشخص المستهدف. كشفت النتائج أن إنسان الغاب، والشمبانزي، والبونوبو، والغوريلا جميعهم انخرطوا في سلوك استفزازي عن عمد، وغالبًا ما أظهروا خصائص مرتبطة باللعب. حدد الفريق 18 سلوكًا متميزًا يتعلق بالإثارة. يبدو أن العديد من هذه السلوكيات مصممة لإثارة رد فعل، أو على الأقل، لجذب انتباه الهدف. تشرح إيريكا كارتميل، أستاذة جامعة كاليفورنيا وجامعة إنديانا، المؤلفة الرئيسية للدراسة: ((كان من الشائع بالنسبة للمضايقين التلويح بشكل متكرر أو تأرجح الجسم أو جزء من الجسم في منتصف مجال رؤية الهدف، أو ضربهم أو وخزهم، أو التحديق عن كثب في وجوههم، أو تعطيل حركاتهم، أو شد شعرهم أو القيام بسلوكيات أخرى؛ كان من الصعب للغاية على الهدف تجاهلها)). على الرغم من أن المضايقة المرحة اتخذت أشكالًا عديدة في هذه الدراسة، إلا أن الباحثين يقولون إنها لا تزال تختلف عن اللعب في نواحٍ عديدة.

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