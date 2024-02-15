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ترقية 2253 فرداً في الدفاع المدني

2/15/2024 2:22:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، قراراً بترقية 2253 فردًا بمختلف الرتب العسكرية والتخصصات في جميع المناطق والإدارات التابعة للدفاع المدني.
وعبر اللواء الفرج عن شكره وتقديره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه لجميع أعمال ومهام الدفاع المدني.
وهنأ الأفراد المترقين، سائلاً المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

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