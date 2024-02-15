ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تقييم المستثمرين للضغوط التضخمية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالمجر: تعثر التعافي الاقتصادي في البلاد في أواخر 2023 بنك أوف أمريكا: تكاليف الشحن إلى أوروبا بلغت ذروتها لكنها ترتفع للولايات المتحدة ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وسط حذر المستثمرين في ظل تقييم البيانات الاقتصادية الواردة للتو وترقب تقارير أخرى قد تساعدهم على التنبؤ بتحركات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.20% أو نحو 80 نقطة إلى 38505 نقاط.

وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.20% إلى 5010 نقاط، فيما استقر مؤشر“ناسداك” المركب عند 15855 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% خلال يناير، وذلك أكثر بكثير من توقعات الاقتصاديين في مسح“داو جونز” والتي أشارت إلى تراجع قدره 0.3% فقط.

على جانب آخر، انخفض سهم“سيسكو سيستمز” بنسبة 2.95% إلى 48.79 دولار، بعدما كشفت الشركة عن توقعات أضعف من تقديرات وول ستريت ورغم إقرارها خطة لخفض الوظائف.

ويترقب المستثمرون غدًا صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين، لتقييم الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، والتي تؤثر بشكل كبير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

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