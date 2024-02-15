ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تقييم المستثمرين للضغوط التضخمية

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ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وسط حذر المستثمرين في ظل تقييم البيانات الاقتصادية الواردة للتو وترقب تقارير أخرى قد تساعدهم على التنبؤ بتحركات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.
وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.20% أو نحو 80 نقطة إلى 38505 نقاط.
وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.20% إلى 5010 نقاط، فيما استقر مؤشر“ناسداك” المركب عند 15855 نقطة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% خلال يناير، وذلك أكثر بكثير من توقعات الاقتصاديين في مسح“داو جونز” والتي أشارت إلى تراجع قدره 0.3% فقط.
على جانب آخر، انخفض سهم“سيسكو سيستمز” بنسبة 2.95% إلى 48.79 دولار، بعدما كشفت الشركة عن توقعات أضعف من تقديرات وول ستريت ورغم إقرارها خطة لخفض الوظائف.
ويترقب المستثمرون غدًا صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين، لتقييم الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، والتي تؤثر بشكل كبير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107858331
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