السعودية المصرية تطرح المرحلة الثانية من أرابيسك الأحد المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الشركة السعودية المصرية للتعمير، عن طرح المرحلة الثانية من مشروع“أرابيسك” بالقرب من متحف الحضارة بمنطقة سور مجرى العيون، وذلك يوم الأحد 18 فبراير.

وأوضح المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تم الانتهاء من بيعها بشكل كامل خلال يومين فقط.

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وأضاف أن المرحلة الثانية التى سيتم طرحها تشمل 340 وحدة سكنية بمختلف المساحات وموزعة على 13 عمارة، ذات طابع معمارى فريد وواجهات عمرانية متميزة تم تصميمها على الطراز الكلاسيكى باستخدام فن“الأرابيسك”.

وقال الطاهر، إن الشركة السعودية المصرية للتعمير، تتولى مهام“تسويق وبيع وخدمة العملاء” بمشروع“أرابيسك” التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الوحدات، وأن تسليم المرحلة الثانية كاملة التشطيب خلال العام الجارى.

وأضاف أن مشروع“أرابيسك” يضم نحو 79 عمارة تحتوى على 1924 وحدة سكنية مختلفة المساحات بجانب مجموعة من الوحدات التجارية.