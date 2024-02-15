السعودية المصرية تطرح المرحلة الثانية من أرابيسك الأحد المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الشركة السعودية المصرية للتعمير، عن طرح المرحلة الثانية من مشروع“أرابيسك” بالقرب من متحف الحضارة بمنطقة سور مجرى العيون، وذلك يوم الأحد 18 فبراير.
وأوضح المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تم الانتهاء من بيعها بشكل كامل خلال يومين فقط.
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وأضاف أن المرحلة الثانية التى سيتم طرحها تشمل 340 وحدة سكنية بمختلف المساحات وموزعة على 13 عمارة، ذات طابع معمارى فريد وواجهات عمرانية متميزة تم تصميمها على الطراز الكلاسيكى باستخدام فن“الأرابيسك”.
وقال الطاهر، إن الشركة السعودية المصرية للتعمير، تتولى مهام“تسويق وبيع وخدمة العملاء” بمشروع“أرابيسك” التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الوحدات، وأن تسليم المرحلة الثانية كاملة التشطيب خلال العام الجارى.
وأضاف أن مشروع“أرابيسك” يضم نحو 79 عمارة تحتوى على 1924 وحدة سكنية مختلفة المساحات بجانب مجموعة من الوحدات التجارية.
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