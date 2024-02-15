الفيدرالي في فيلادلفيا: انتعاش قوي للنشاط الصناعي بعد 5 أشهر من الانكماش

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالمجر: تعثر التعافي الاقتصادي في البلاد في أواخر 2023 بنك أوف أمريكا: تكاليف الشحن إلى أوروبا بلغت ذروتها لكنها ترتفع للولايات المتحدة ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا الخميس، إن مؤشره لقياس نشاط التصنيع انتعش بشكل قوي وتحول إلى نطاق النمو بعد 5 أشهر من الانكماش، مسجلًا قراءة أفضل من المتوقع.

وارتفع مؤشر البنك لنشاط الأعمال إلى 5.2 نقطة في فبراير من سالب 10.6 نقطة في الشهر السابق، مقارنة بتوقعات أشارت إلى بلوغه سالب 9 نقاط.

وتشير أي قراءة فوق الصفر إلى نمو النشاط، أما القراءة دون هذا المستوى فتعني انكماش الأعمال، وجاء النمو المفاجئ في فبراير بعد انكماش استمر 5 أشهر متتالية.

وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى سالب 5.2 نقطة في فبراير من سالب 17.9 نقطة في يناير، كما تحول مؤشر الشحنات إلى نطاق النمو عند 10.7 نقطة من سالب 6.2 نقطة.

ويعد مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أحد أبرز ومن أوائل مقاييس التصنيع الإقليمية في الولايات المتحدة، والتي تقدم قراءات موثوقة في الوقت المناسب عن قطاع التصنيع.

المصدر: