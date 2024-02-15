الفيدرالي في فيلادلفيا: انتعاش قوي للنشاط الصناعي بعد 5 أشهر من الانكماش

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قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا الخميس، إن مؤشره لقياس نشاط التصنيع انتعش بشكل قوي وتحول إلى نطاق النمو بعد 5 أشهر من الانكماش، مسجلًا قراءة أفضل من المتوقع.
وارتفع مؤشر البنك لنشاط الأعمال إلى 5.2 نقطة في فبراير من سالب 10.6 نقطة في الشهر السابق، مقارنة بتوقعات أشارت إلى بلوغه سالب 9 نقاط.
وتشير أي قراءة فوق الصفر إلى نمو النشاط، أما القراءة دون هذا المستوى فتعني انكماش الأعمال، وجاء النمو المفاجئ في فبراير بعد انكماش استمر 5 أشهر متتالية.
وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى سالب 5.2 نقطة في فبراير من سالب 17.9 نقطة في يناير، كما تحول مؤشر الشحنات إلى نطاق النمو عند 10.7 نقطة من سالب 6.2 نقطة.
ويعد مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أحد أبرز ومن أوائل مقاييس التصنيع الإقليمية في الولايات المتحدة، والتي تقدم قراءات موثوقة في الوقت المناسب عن قطاع التصنيع.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107858329
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