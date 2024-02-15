طاقة تشارك فى إيجبس 2024 من خلال 5 جلسات نقاشية

MENAFN - Al-Borsa News) تشارك شركة التصنيع وخدمات الطاقة“طاقة” فى مؤتمر ومعرض“إيجبس 2024′′، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجارى فى مركز مصر للمعارض الدولية.

ومن خلال مشاركتها الواسعة فى فعاليات المؤتمر ومشاركة قياداتها فى 5 جلسات نقاشية، تسعى“طاقة” إلى تعزيز الحوار وتوسيع شبكات العلاقات فى مجال الطاقة، وتبادل الخبرات والمعرفة لتطوير حلول مبتكرة تلبى احتياجات السوق المصرية.

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وقال حسام أبو سيف، نائب المدير التنفيذى لـ”طاقة” فى مصر:“نرى فى مؤتمر ومعرض إيجبس 2024 فرصة حيوية، حيث يجتمع اللاعبون الرئيسيون فى القطاع مع الهيئات الحكومية ووزارة البترول المصرية للمشاركة فى مناقشات بنّاءة حول أمن الطاقة والاستثمارات فى البترول والغاز، وتوجيه نحو مستقبل مستدام يتسم بمعدلات كربون منخفضة وانبعاثات قليلة”.

وأوضح أبو سيف:“تسعى شركتنا إلى تحقيق النمو فى السوق المصرى والاستفادة من كونها مركزًا لخدمة دول الجوار فى إفريقيا، خاصة بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة والتحالف مع بتروجيت، بهدف تعزيز مكانتها وتوسيع نطاق الخدمات التى تقدمها لعملائها فى الخليج والشرق الأوسط وافريقيا”.

وأشار إلى أن الشركة تدرس العديد من فرص الدخول فى أسواق جديدة لتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع وزيادة حجم أعمالها.