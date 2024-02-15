طاقة تشارك فى إيجبس 2024 من خلال 5 جلسات نقاشية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تشارك شركة التصنيع وخدمات الطاقة“طاقة” فى مؤتمر ومعرض“إيجبس 2024′′، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجارى فى مركز مصر للمعارض الدولية.
ومن خلال مشاركتها الواسعة فى فعاليات المؤتمر ومشاركة قياداتها فى 5 جلسات نقاشية، تسعى“طاقة” إلى تعزيز الحوار وتوسيع شبكات العلاقات فى مجال الطاقة، وتبادل الخبرات والمعرفة لتطوير حلول مبتكرة تلبى احتياجات السوق المصرية.
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وقال حسام أبو سيف، نائب المدير التنفيذى لـ”طاقة” فى مصر:“نرى فى مؤتمر ومعرض إيجبس 2024 فرصة حيوية، حيث يجتمع اللاعبون الرئيسيون فى القطاع مع الهيئات الحكومية ووزارة البترول المصرية للمشاركة فى مناقشات بنّاءة حول أمن الطاقة والاستثمارات فى البترول والغاز، وتوجيه نحو مستقبل مستدام يتسم بمعدلات كربون منخفضة وانبعاثات قليلة”.
وأوضح أبو سيف:“تسعى شركتنا إلى تحقيق النمو فى السوق المصرى والاستفادة من كونها مركزًا لخدمة دول الجوار فى إفريقيا، خاصة بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة والتحالف مع بتروجيت، بهدف تعزيز مكانتها وتوسيع نطاق الخدمات التى تقدمها لعملائها فى الخليج والشرق الأوسط وافريقيا”.
وأشار إلى أن الشركة تدرس العديد من فرص الدخول فى أسواق جديدة لتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع وزيادة حجم أعمالها.
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