تداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط 15 سفينة وغادرته 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم الخميس – أنه تم استقبال السفينة (JOE – 1) التي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 107 أمتار وعرضها 16 مترًا القادمة من أوكرانيا وعليها حمولة تقدر بـ5326 طن قمح لصالح القطاع الخاص.
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وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35 ألفًا و926 طنًا شملت 12489 طن كلينكر، و7945 طن ملح صب، و769 طن ملح معبأ، و3373 طن رمل، و2850 طن يوريا و8500 طن بضائع متنوعة.
وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 51848 طنًا شملت 1920 طن ذرة، و7132 طن قمح، و2100 طن كسب بذرة عباد، و7651 طن خردة، و233 طن عدس، و20774 طن فول، و3734 طن زيت طعام، و600 طن مولاس، و200 طن منتجات غذائية، و2260 طن فول صويا، و502 طن حمص و4742 طن حديد.
ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 190 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 285 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 559 حاوية مكافئة، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح لـ78 ألفًا و188 طنًا.
وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال بمخازن القطاع الخاص بلغ 116 ألفًا و627 طنًا، منوهًا بأن هناك 4 قطارات غادروا الميناء بحمولة إجمالية 5021 طن قمح متجهين لصوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6475 شاحنة.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107858327
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