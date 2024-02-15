تداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط 15 سفينة وغادرته 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم الخميس – أنه تم استقبال السفينة (JOE – 1) التي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 107 أمتار وعرضها 16 مترًا القادمة من أوكرانيا وعليها حمولة تقدر بـ5326 طن قمح لصالح القطاع الخاص.

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وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35 ألفًا و926 طنًا شملت 12489 طن كلينكر، و7945 طن ملح صب، و769 طن ملح معبأ، و3373 طن رمل، و2850 طن يوريا و8500 طن بضائع متنوعة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 51848 طنًا شملت 1920 طن ذرة، و7132 طن قمح، و2100 طن كسب بذرة عباد، و7651 طن خردة، و233 طن عدس، و20774 طن فول، و3734 طن زيت طعام، و600 طن مولاس، و200 طن منتجات غذائية، و2260 طن فول صويا، و502 طن حمص و4742 طن حديد.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 190 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 285 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 559 حاوية مكافئة، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح لـ78 ألفًا و188 طنًا.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال بمخازن القطاع الخاص بلغ 116 ألفًا و627 طنًا، منوهًا بأن هناك 4 قطارات غادروا الميناء بحمولة إجمالية 5021 طن قمح متجهين لصوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6475 شاحنة.

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