عربية تطرح مشروع إلورا فى زايد الجديدة باستثمارات 20 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى، إحدى شركات مجموعة عربية، مشروع“إلورا” على مساحة 228 فدانًا بمدينة الشيخ زايد الجديدة بإجمالى استثمارات 20 مليار جنيه، ويضم المشروع 3600 وحدة سكنية.
وقال المهندس طارق شكرى، الرئيس غير التنفيذى لمجموعة عربية، إن الشركة وضعت خطة استثمارية طموحة خلال عام 2024 تستهدف تطوير المشروعات القائمة وطرح مشروعات جديدة فى وجهات عمرانية متميزة.
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وتابع شكرى: استهلت الشركة العام الجديد بإطلاق مشروع“إلورا” بمدينة الشيخ زايد الجديدة، والتى يتوقع لها أن تصبح منارة عمرانية بغرب القاهرة، ولذا حرصنا على أن نصبح من أوائل الشركات التى تستثمر فى المدينة.
ويعد مشروع“إلورا”، هو المشروع الأحدث لشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى بالقاهرة، حيث تمتلك الشركة أكثر من 15 مشروعا، منها: صن كابيتال، وجاليريا مول، وجاليريا ريزيدنس، ومون فالى 1، ومون فالى 2.
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