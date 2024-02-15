عربية تطرح مشروع إلورا فى زايد الجديدة باستثمارات 20 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى، إحدى شركات مجموعة عربية، مشروع“إلورا” على مساحة 228 فدانًا بمدينة الشيخ زايد الجديدة بإجمالى استثمارات 20 مليار جنيه، ويضم المشروع 3600 وحدة سكنية.

وقال المهندس طارق شكرى، الرئيس غير التنفيذى لمجموعة عربية، إن الشركة وضعت خطة استثمارية طموحة خلال عام 2024 تستهدف تطوير المشروعات القائمة وطرح مشروعات جديدة فى وجهات عمرانية متميزة.

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وتابع شكرى: استهلت الشركة العام الجديد بإطلاق مشروع“إلورا” بمدينة الشيخ زايد الجديدة، والتى يتوقع لها أن تصبح منارة عمرانية بغرب القاهرة، ولذا حرصنا على أن نصبح من أوائل الشركات التى تستثمر فى المدينة.

ويعد مشروع“إلورا”، هو المشروع الأحدث لشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى بالقاهرة، حيث تمتلك الشركة أكثر من 15 مشروعا، منها: صن كابيتال، وجاليريا مول، وجاليريا ريزيدنس، ومون فالى 1، ومون فالى 2.