منصات تطرح مشروع VALORY فى القاهرة الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة منصات للتطوير العقارى مشروع VALORY فى مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه.
وقال المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، إن مشروع VALORY عبارة عن مول تجارى إدارى طبى يقع على مساحة 6765 متر مربع.
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وأضاف المهندس تامر فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، أن مشروع VALORY عبارة عن 2 بدروم وأرضى منخفض وأرضى مرتفع و4 طوابق، وتبدأ مساحة الوحدات من 30 مترا مربعا.
وقال إن الهدف من تنوع المساحات تلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء، مع تقديم أنظمة سداد متنوعة، لتناسب القدرة الشرائية لعملاء شركة منصات.
وأوضح فؤاد، أن الشركة تقدم أنظمة سداد تبدأ بـ10% مقدم وتصل لـ7 سنوات، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات بالمشروع خلال موعد أقصاه 36 شهراً من تاريخ الطرح.
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