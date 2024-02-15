منصات تطرح مشروع VALORY فى القاهرة الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة منصات للتطوير العقارى مشروع VALORY فى مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه.

وقال المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، إن مشروع VALORY عبارة عن مول تجارى إدارى طبى يقع على مساحة 6765 متر مربع.

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وأضاف المهندس تامر فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، أن مشروع VALORY عبارة عن 2 بدروم وأرضى منخفض وأرضى مرتفع و4 طوابق، وتبدأ مساحة الوحدات من 30 مترا مربعا.

وقال إن الهدف من تنوع المساحات تلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء، مع تقديم أنظمة سداد متنوعة، لتناسب القدرة الشرائية لعملاء شركة منصات.

وأوضح فؤاد، أن الشركة تقدم أنظمة سداد تبدأ بـ10% مقدم وتصل لـ7 سنوات، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات بالمشروع خلال موعد أقصاه 36 شهراً من تاريخ الطرح.