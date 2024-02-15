مايكروسوفت تعلن أكبر استثماراتها بألمانيا في 40 عامًا

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تعتزم“مايكروسوفت” استثمار 3.2 مليار يورو (3.44 مليار دولار) في ألمانيا خلال العامين المقبلين أغلبها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضح رئيس شركة البرمجيات“براد سميث” أن هذا أكبر استثمارات“مايكروسوفت” في ألمانيا في الأربعين عامًا الماضية والذي يهدف لمضاعفة قدرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في البلاد وتوسيع نطاق برامجها التدريبية.
وأضاف“سميث” حسبما نقلت“رويترز”: إننا نفعل ذلك بسبب الثقة الهائلة التي لدينا في ألمانيا.
وذكر المستشار الألماني“أولاف شولتس” أن هذه الخطوة بمثابة تصويت بالثقة في ألمانيا التي شهدت مؤخرًا أيضًا استثمارات كبيرة في قطاعات البطاريات والرقائق والأدوية.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107858324
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