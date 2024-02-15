مايكروسوفت تعلن أكبر استثماراتها بألمانيا في 40 عامًا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالمجر: تعثر التعافي الاقتصادي في البلاد في أواخر 2023 بنك أوف أمريكا: تكاليف الشحن إلى أوروبا بلغت ذروتها لكنها ترتفع للولايات المتحدة ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر

تعتزم“مايكروسوفت” استثمار 3.2 مليار يورو (3.44 مليار دولار) في ألمانيا خلال العامين المقبلين أغلبها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح رئيس شركة البرمجيات“براد سميث” أن هذا أكبر استثمارات“مايكروسوفت” في ألمانيا في الأربعين عامًا الماضية والذي يهدف لمضاعفة قدرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في البلاد وتوسيع نطاق برامجها التدريبية.

وأضاف“سميث” حسبما نقلت“رويترز”: إننا نفعل ذلك بسبب الثقة الهائلة التي لدينا في ألمانيا.

وذكر المستشار الألماني“أولاف شولتس” أن هذه الخطوة بمثابة تصويت بالثقة في ألمانيا التي شهدت مؤخرًا أيضًا استثمارات كبيرة في قطاعات البطاريات والرقائق والأدوية.

المصدر: