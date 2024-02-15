الإحصاء: 6.9% معدل البطالة خلال الربع الرابع لعام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن معدل البطالة بلغ 6.9% في الربع الرابع من 2023، منخفضاً 0.2% عن الربع الثالث.

كان الجهاز، أكد سابقاً إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 7% في الربع الثاني من عام 2023 بانخفاض 0.1% عن الربع السابق.

موضوعات31% زيادة فى عوائد استثمارات“التأمين الاجتماعى” بنهاية يونيو 2023 “الضرائب العقارية” تتعاقد مع“E-tax” لتنفيذ مشروع التحول الرقمى 400 مليون دولار زيادة فى استثمارات الأجانب بأذون الخزانة خلال نوفمبر

جدير بالذكر أن معدل البطالة في مصر بلغ 7.1% خلال الربع الأول من 2023 في الفترة من يناير إلى مارس من 7.2% في الربع السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت بداية الشهر الجاري، في أول اجتماعات عام 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.

وبحسب بيان“المركزي” المصري، فقد تم رفع سعر عائد الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.

وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.

وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

--link--