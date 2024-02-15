ارتفاع ثقة شركات بناء المنازل الأمريكية لأعلى مستوى منذ أغسطس 2023

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالمجر: تعثر التعافي الاقتصادي في البلاد في أواخر 2023 بنك أوف أمريكا: تكاليف الشحن إلى أوروبا بلغت ذروتها لكنها ترتفع للولايات المتحدة ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر

ارتفعت ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في فبراير، في ظل احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ومع انخفاض معدلات الرهن العقاري دون 7%.

وأظهر مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل، والذي يشير إلى اتجاه سوق الإسكان في الولايات المتحدة، زيادة بمقدار 4 نقاط إلى 48 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023، في مقابل توقعات بارتفاعه عند 46 نقطة.

وقالت” أليسيا هيوي”، رئيسة مجلس إدارة الجمعية:“في حين أن فائدة الرهن العقاري لا تزال مرتفعة، فإننا نتوقع أنه بسبب الطلب المكبوت، سيدخل العديد من المشترين إلى السوق إذا استمرت معدلات الرهن العقاري في الانخفاض هذا العام”.

وبحسب التقرير الصادر الخميس، ارتفع مؤشر ظروف المبيعات الحالية 4 نقاط عند 52 نقطة خلال فبراير، فيما زادت قيمة مؤشر توقعات المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة 3 نقاط إلى 60 نقطة، وصعد مؤشر المشترين المحتملين 4 نقاط إلى 33 نقطة.

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