ارتفاع ثقة شركات بناء المنازل الأمريكية لأعلى مستوى منذ أغسطس 2023

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المجر: تعثر التعافي الاقتصادي في البلاد في أواخر 2023 بنك أوف أمريكا: تكاليف الشحن إلى أوروبا بلغت ذروتها لكنها ترتفع للولايات المتحدة ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر
ارتفعت ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في فبراير، في ظل احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ومع انخفاض معدلات الرهن العقاري دون 7%.
وأظهر مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل، والذي يشير إلى اتجاه سوق الإسكان في الولايات المتحدة، زيادة بمقدار 4 نقاط إلى 48 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023، في مقابل توقعات بارتفاعه عند 46 نقطة.
وقالت” أليسيا هيوي”، رئيسة مجلس إدارة الجمعية:“في حين أن فائدة الرهن العقاري لا تزال مرتفعة، فإننا نتوقع أنه بسبب الطلب المكبوت، سيدخل العديد من المشترين إلى السوق إذا استمرت معدلات الرهن العقاري في الانخفاض هذا العام”.
وبحسب التقرير الصادر الخميس، ارتفع مؤشر ظروف المبيعات الحالية 4 نقاط عند 52 نقطة خلال فبراير، فيما زادت قيمة مؤشر توقعات المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة 3 نقاط إلى 60 نقطة، وصعد مؤشر المشترين المحتملين 4 نقاط إلى 33 نقطة.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107858322
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