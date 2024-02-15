مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع عند أدنى مستوى في 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 49 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير، وهو أقل من توقعات انخفاضها 67 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.535 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 11.2% أو نحو 255 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
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وتعتبر المخزونات عند أدنى مستوى لها منذ الأسبوع المنتهي في 26 مايو 2023 (2.446 تريليون قدم مكعبة).
كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 15.9% أو نحو 348 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 2.187 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107858321
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