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مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع عند أدنى مستوى في 9 أشهر

2/15/2024 2:21:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 49 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير، وهو أقل من توقعات انخفاضها 67 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.535 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 11.2% أو نحو 255 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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وتعتبر المخزونات عند أدنى مستوى لها منذ الأسبوع المنتهي في 26 مايو 2023 (2.446 تريليون قدم مكعبة).

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 15.9% أو نحو 348 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 2.187 تريليون قدم مكعبة.

المصدر:

MENAFN15022024000202011048ID1107858321

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