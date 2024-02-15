يو بي إس: نمو أرباح الشركات الأمريكية كان أقوى من المتوقع في الربع الرابع

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قال بنك“يو بي إس” إن شركات تشكل نحو 82% من القيمة السوقية لمؤشر“إس آند بي 500” سجلت أرباحًا في الربع الرابع، وكان نمو الأرباح أقوى من المتوقع.
وفي المتوسط، أفادت هذه الشركات بنمو الأرباح بنسبة 7.1%، وهو ما يتجاوز تقديرات محللي البنك المبكرة والتي تراوحت بين 4% و5%، بحسب مذكرة لـ“يو بي إس” صدرت الخميس.
وبحسب محللي البنك، كانت شركات التكنولوجيا هي الأفضل أداءً، وبالنظر إلى النتائج المعلنة حتى الآن والتقديرات المتفق عليها بين المحللين للشركات التي لم تعلن نتائجها بعد، نمت ربحية السهم في قطاع التكنولوجيا بنسبة 40.3%.
وبالمقارنة، فإن المجموعة التالية الأفضل أداءً هي القطاع المالي، حيث نمت أرباحه بنسبة 11.1%، فيما كان أداء أسهم الطاقة والمواد ضعيفًا، حيث تراجعت ربحية السهم بنسبة 21.2% لهذا القطاع.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107858320
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