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يو بي إس: نمو أرباح الشركات الأمريكية كان أقوى من المتوقع في الربع الرابع

2/15/2024 2:21:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة المجر: تعثر التعافي الاقتصادي في البلاد في أواخر 2023 بنك أوف أمريكا: تكاليف الشحن إلى أوروبا بلغت ذروتها لكنها ترتفع للولايات المتحدة ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر

قال بنك“يو بي إس” إن شركات تشكل نحو 82% من القيمة السوقية لمؤشر“إس آند بي 500” سجلت أرباحًا في الربع الرابع، وكان نمو الأرباح أقوى من المتوقع.

وفي المتوسط، أفادت هذه الشركات بنمو الأرباح بنسبة 7.1%، وهو ما يتجاوز تقديرات محللي البنك المبكرة والتي تراوحت بين 4% و5%، بحسب مذكرة لـ“يو بي إس” صدرت الخميس.

وبحسب محللي البنك، كانت شركات التكنولوجيا هي الأفضل أداءً، وبالنظر إلى النتائج المعلنة حتى الآن والتقديرات المتفق عليها بين المحللين للشركات التي لم تعلن نتائجها بعد، نمت ربحية السهم في قطاع التكنولوجيا بنسبة 40.3%.

وبالمقارنة، فإن المجموعة التالية الأفضل أداءً هي القطاع المالي، حيث نمت أرباحه بنسبة 11.1%، فيما كان أداء أسهم الطاقة والمواد ضعيفًا، حيث تراجعت ربحية السهم بنسبة 21.2% لهذا القطاع.

المصدر:

MENAFN15022024000202011048ID1107858320

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