فيتش تتوقع مواصلة الفيدرالي خفض حيازته من الأصول حتى نهاية عام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر رئيس الوزراء العراقي يتفق مع نظيره الهولندي على تشكيل مجلس تعاون ثنائي شامل الاتحاد الأوروبي يخفض تقديراته للنمو ويرفع توقعاته لإيطاليا إلى 0.7% عام 2024

رجحت وكالة“فيتش” أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تقليص حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري حتى نهاية عام 2024، على الرغم من احتمال تخفيض أسعار الفائدة اعتبارًا من يونيو.

وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة الخميس، أن الانخفاض الحاد في استخدام تسهيلات إعادة الشراء العكسي“الريبو” من 2.6 تريليون دولار في مايو 2023 إلى 980 مليار دولار في يناير 2024، أدى لتعزيز احتياطيات النظام المصرفي.

وبلغت احتياطيات البنوك 3.4 تريليون دولار في يناير 2024 (12.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بـ 1.4 تريليون دولار (6.7%) في سبتمبر 2019، في مقابل توقعات الفيدرالي بحد أدنى للاحتياطيات يصل إلى 3 تريليونات دولار (11%).

واختتمت وكالة التصنيف الائتماني، أن وتيرة الانخفاض الحالية في حيازات الفيدرالي من الأوراق المالية، ستترك الاحتياطيات عند 3.2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، وهو أعلى من توقعاته، ما يعني عدم الانتهاء قريبًا من التشديد الكمي.

يقوم الفيدرالي بشراء أصول مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، خلال فترات الركود الاقتصادي، ما يسمح بضخ السيولة في النظام المالي، ويخفض أسعار الفائدة للمقترضين، ضمن خطة التيسير الكمي لزيادة المعروض النقدي وتحفيز الاقتصاد.