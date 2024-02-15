فيتش تتوقع مواصلة الفيدرالي خفض حيازته من الأصول حتى نهاية عام 2024

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رجحت وكالة“فيتش” أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تقليص حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري حتى نهاية عام 2024، على الرغم من احتمال تخفيض أسعار الفائدة اعتبارًا من يونيو.
وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة الخميس، أن الانخفاض الحاد في استخدام تسهيلات إعادة الشراء العكسي“الريبو” من 2.6 تريليون دولار في مايو 2023 إلى 980 مليار دولار في يناير 2024، أدى لتعزيز احتياطيات النظام المصرفي.
وبلغت احتياطيات البنوك 3.4 تريليون دولار في يناير 2024 (12.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بـ 1.4 تريليون دولار (6.7%) في سبتمبر 2019، في مقابل توقعات الفيدرالي بحد أدنى للاحتياطيات يصل إلى 3 تريليونات دولار (11%).
واختتمت وكالة التصنيف الائتماني، أن وتيرة الانخفاض الحالية في حيازات الفيدرالي من الأوراق المالية، ستترك الاحتياطيات عند 3.2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، وهو أعلى من توقعاته، ما يعني عدم الانتهاء قريبًا من التشديد الكمي.
يقوم الفيدرالي بشراء أصول مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، خلال فترات الركود الاقتصادي، ما يسمح بضخ السيولة في النظام المالي، ويخفض أسعار الفائدة للمقترضين، ضمن خطة التيسير الكمي لزيادة المعروض النقدي وتحفيز الاقتصاد.
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