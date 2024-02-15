مشتريات المصريين والعرب تدفع البورصة للارتفاع في الختام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات اليوم الخميس، وسط صافى مشتريات من المصريين والعرب بلغت 151 مليون جنيه و5 مليون جنيه على التوالى.
سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 28926 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.44% لمستوى 7244 نقطة.
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وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.42% إلى مستوى 10161 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 0.46% عند مستوى 35484 نقطة.
شهد السوق قيم تداولات 6.3 مليار جنيه، من خلال تداول 2.13 مليار سهم، بتنفيذ 170 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 99 سهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“حق اكتتاب المصريين للاسكان” بنسبة 22.58%، و”ايه كابيتال” بنسبة 19.92%.
وتراجعت أسعار 66سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“وثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار” بنحو 15.80%، وسهم“مرسى مرسى علم” بنحو 4.76%، فيما لم تتغير أسعار 42 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 151 مليون جنيه و5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 91.81% و5.8%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 156 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 2.39%.
وسجل الأفراد 82.76% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 117 مليون جنيه و32 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 0.3 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 17.23% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 268 مليون جنيه و37 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى البيع بقيمة 156 مليون جنيه.
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