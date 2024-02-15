مشتريات المصريين والعرب تدفع البورصة للارتفاع في الختام

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات اليوم الخميس، وسط صافى مشتريات من المصريين والعرب بلغت 151 مليون جنيه و5 مليون جنيه على التوالى.

سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 28926 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.44% لمستوى 7244 نقطة.

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وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.42% إلى مستوى 10161 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 0.46% عند مستوى 35484 نقطة.

شهد السوق قيم تداولات 6.3 مليار جنيه، من خلال تداول 2.13 مليار سهم، بتنفيذ 170 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 99 سهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“حق اكتتاب المصريين للاسكان” بنسبة 22.58%، و”ايه كابيتال” بنسبة 19.92%.

وتراجعت أسعار 66سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“وثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار” بنحو 15.80%، وسهم“مرسى مرسى علم” بنحو 4.76%، فيما لم تتغير أسعار 42 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 151 مليون جنيه و5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 91.81% و5.8%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 156 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 2.39%.

وسجل الأفراد 82.76% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 117 مليون جنيه و32 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 0.3 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 17.23% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 268 مليون جنيه و37 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى البيع بقيمة 156 مليون جنيه.