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الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع توقعات تباطؤ التضخم

2/15/2024 2:21:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة المجر: تعثر التعافي الاقتصادي في البلاد في أواخر 2023 بنك أوف أمريكا: تكاليف الشحن إلى أوروبا بلغت ذروتها لكنها ترتفع للولايات المتحدة ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر

عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها في ختام جلسة اليوم الخميس، مع توقعات بالمزيد من تباطؤ التضخم في منطقة اليورو، واستيعاب المستثمرين نتائج أعمال الشركات.

وفي نهاية التداولات، صعدت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.7% عند 488.5 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 5 يناير 2022 (494.3 نقطة)، وحدّ من المكاسب تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.9%.

وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.4% عند 7597 نقطة، فيما أضاف“كاك” الفرنسي 0.85% عند 7743 نقطة، محققًا خامس إغلاق قياسي منذ بداية العام، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.6% عند 17046 نقطة (سابع إغلاق قياسي).

وصعد سهم“كومرتس بنك” بنسبة 5.55% عقب إعلان المقرض الألماني قفزة بنسبة 55% في صافي أرباح العام الماضي بأكمله، وأفضل نتائج أعمال له منذ 15 عامًا، بحسب“سي إن بي سي”.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي في أحدث تقرير له، المزيد من انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو، حيث يتباطأ من 5.4% في عام 2023 إلى 2.7% في عام 2024 وإلى 2.2% في عام 2025.

وكشفت بيانات أولية صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3% في الربع الرابع من 2023، مما دفع البلاد إلى الركود الفني، بعد تعديل قراءة الربع الثالث إلى تراجع بنسبة 0.1%.

المصدر:

MENAFN15022024000202011048ID1107858317

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