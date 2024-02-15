الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع توقعات تباطؤ التضخم

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عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها في ختام جلسة اليوم الخميس، مع توقعات بالمزيد من تباطؤ التضخم في منطقة اليورو، واستيعاب المستثمرين نتائج أعمال الشركات.
وفي نهاية التداولات، صعدت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.7% عند 488.5 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 5 يناير 2022 (494.3 نقطة)، وحدّ من المكاسب تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.9%.
وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.4% عند 7597 نقطة، فيما أضاف“كاك” الفرنسي 0.85% عند 7743 نقطة، محققًا خامس إغلاق قياسي منذ بداية العام، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.6% عند 17046 نقطة (سابع إغلاق قياسي).
وصعد سهم“كومرتس بنك” بنسبة 5.55% عقب إعلان المقرض الألماني قفزة بنسبة 55% في صافي أرباح العام الماضي بأكمله، وأفضل نتائج أعمال له منذ 15 عامًا، بحسب“سي إن بي سي”.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي في أحدث تقرير له، المزيد من انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو، حيث يتباطأ من 5.4% في عام 2023 إلى 2.7% في عام 2024 وإلى 2.2% في عام 2025.
وكشفت بيانات أولية صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3% في الربع الرابع من 2023، مما دفع البلاد إلى الركود الفني، بعد تعديل قراءة الربع الثالث إلى تراجع بنسبة 0.1%.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107858317
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