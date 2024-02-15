الاتحاد الأوروبي يخفض تقديراته للنمو ويرفع توقعاته لإيطاليا إلى 0.7% عام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني، إن المفوضية الأوروبية تقوم بمراجعة تقديرات النمو في نطاق الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو نزولا، بينما رفعت توقعاتها بالنسبة لإيطاليا إلى 0.7% خلال عام 2024، التي توقفت تكهنات عام 2023 بنموها عند نسبة 0.6%.

وأضاف“جينتيلوني”، لدى تقديمه التوقعات الاقتصادية لفصل الشتاء، ببروكسل اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي): أن“من المزمع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8% عام 2024 (مقارنة بنسبة 1.2% المقدرة في نوفمبر الماضي)، بعد الـ0.5% التي كانت متوقعة عام 2023”.

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وذكر المفوض الأوروبي أن من المتوقع أن يرتفع النمو في الاتحاد الأوروبي إلى 1.5% في عام 2025، وأن يتباطأ التضخم في منطقة اليورو بسرعة أكبر في الخريف، لينتقل من 5.4% عام 2023 إلى 2.7% عام 2024 و2.2% عام 2025.

وأشار إلى أن من بين كبرى دول الاتحاد، تأكدت حالة الركود في ألمانيا عام 2023 (بنسبة 0.3%)، مع انتعاش متوقع في عام 2024 (بـ0.3%)، قبل أن ترتفع النسبة إلى 1.2% عام 2025”. كذلك الحال بالنسبة“لفرنسا، بـ0.9%، 0.9% و1.3% على التوالي، وإسبانيا 2.5%، 1.7% و2%.

أما بالنسبة لإيطاليا، فقد كان متوقع أن يصل نموها إلى نسبة 0.6% عام 2023 (من 0.7% في الخريف الماضي)، وبنسبة 0.7% عام 2024، وبـ1.3% عام 2025، وخارج منطقة اليورو، سجلت بولندا زيادة في النمو بنسبة 0.2% و2.7% و3.2%، على التوالي.