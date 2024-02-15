الاتحاد الأوروبي يخفض تقديراته للنمو ويرفع توقعاته لإيطاليا إلى 0.7% عام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني، إن المفوضية الأوروبية تقوم بمراجعة تقديرات النمو في نطاق الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو نزولا، بينما رفعت توقعاتها بالنسبة لإيطاليا إلى 0.7% خلال عام 2024، التي توقفت تكهنات عام 2023 بنموها عند نسبة 0.6%.
وأضاف“جينتيلوني”، لدى تقديمه التوقعات الاقتصادية لفصل الشتاء، ببروكسل اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي): أن“من المزمع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8% عام 2024 (مقارنة بنسبة 1.2% المقدرة في نوفمبر الماضي)، بعد الـ0.5% التي كانت متوقعة عام 2023”.
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وذكر المفوض الأوروبي أن من المتوقع أن يرتفع النمو في الاتحاد الأوروبي إلى 1.5% في عام 2025، وأن يتباطأ التضخم في منطقة اليورو بسرعة أكبر في الخريف، لينتقل من 5.4% عام 2023 إلى 2.7% عام 2024 و2.2% عام 2025.
وأشار إلى أن من بين كبرى دول الاتحاد، تأكدت حالة الركود في ألمانيا عام 2023 (بنسبة 0.3%)، مع انتعاش متوقع في عام 2024 (بـ0.3%)، قبل أن ترتفع النسبة إلى 1.2% عام 2025”. كذلك الحال بالنسبة“لفرنسا، بـ0.9%، 0.9% و1.3% على التوالي، وإسبانيا 2.5%، 1.7% و2%.
أما بالنسبة لإيطاليا، فقد كان متوقع أن يصل نموها إلى نسبة 0.6% عام 2023 (من 0.7% في الخريف الماضي)، وبنسبة 0.7% عام 2024، وبـ1.3% عام 2025، وخارج منطقة اليورو، سجلت بولندا زيادة في النمو بنسبة 0.2% و2.7% و3.2%، على التوالي.
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