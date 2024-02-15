رئيس الوزراء العراقي يتفق مع نظيره الهولندي على تشكيل مجلس تعاون ثنائي شامل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس مع نظيره الهولندي مارك روته، على تشكيل مجلس تعاون ثنائي شامل.
جاء ذلك خلال المباحثات الثنائية بينهما خلال زيارة السوداني الرسمية إلى هولندا والتي تتعلق بتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، والتي تلاها اجتماع موسع بين وفدي البلدين تضمن البحث في المزيد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).
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وبحسب البيان شهدت المباحثات الاتفاق على تشكيل مجلس تعاون ثنائي شامل بين العراق وهولندا، تتفرع منه لجان تختص بمختلف المجالات، أبرزها لجنة التعاون في مجال الزراعة وتطويرها، وتقنيات المياه والرّي، بما يلبي متطلبات العراق الذي يواجه شحة مائية، وبما يتفق وإجراءات الحكومة التي اتخذتها في هذا الصدد، وفي ضوء الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركات الهولندية في هذا الميدان.
وأعرب“السوداني” خلال المباحثات- بحسب البيان- عن تقديره للدور الهولندي المساند للعراق ضمن التحالف الدولي إبان الحرب على تنظيم داعش، مؤكداً الانتقال إلى العلاقات الثنائية لاستدامة التعاون وجهود الاستقرار، كما جدد الموقف العراقي من انتفاء الحاجة لبقاء التحالف الدولي في العراق، في ظل تنامي قدرات القوات الأمنية العراقية.
وأشار إلى أهمية العمل الدولي من أجل وقف العدوان في غزّة، وضرورة أن تضطلع الدول الأوروبية بدورها في حماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحقه الآن، وعلى أرضه التاريخية.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الهولندي رغبة بلاده في ترسيخ الشراكة مع العراق وتحوّل علاقات التعاون من الجانب الأمني إلى الجانب الاقتصادي وباقي المجالات التنموية، كما ثمّن ترحيب السوداني بالشركات الهولندية للعمل في العراق، وفتح أبواب الإسهام في تشييد البنى التحتية وخطط التنمية والمشاريع الاستراتيجية الاقتصادية الكبرى.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107858315
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