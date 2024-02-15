رئيس الوزراء العراقي يتفق مع نظيره الهولندي على تشكيل مجلس تعاون ثنائي شامل

MENAFN - Al-Borsa News) اتفق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس مع نظيره الهولندي مارك روته، على تشكيل مجلس تعاون ثنائي شامل.

جاء ذلك خلال المباحثات الثنائية بينهما خلال زيارة السوداني الرسمية إلى هولندا والتي تتعلق بتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، والتي تلاها اجتماع موسع بين وفدي البلدين تضمن البحث في المزيد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

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وبحسب البيان شهدت المباحثات الاتفاق على تشكيل مجلس تعاون ثنائي شامل بين العراق وهولندا، تتفرع منه لجان تختص بمختلف المجالات، أبرزها لجنة التعاون في مجال الزراعة وتطويرها، وتقنيات المياه والرّي، بما يلبي متطلبات العراق الذي يواجه شحة مائية، وبما يتفق وإجراءات الحكومة التي اتخذتها في هذا الصدد، وفي ضوء الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركات الهولندية في هذا الميدان.

وأعرب“السوداني” خلال المباحثات- بحسب البيان- عن تقديره للدور الهولندي المساند للعراق ضمن التحالف الدولي إبان الحرب على تنظيم داعش، مؤكداً الانتقال إلى العلاقات الثنائية لاستدامة التعاون وجهود الاستقرار، كما جدد الموقف العراقي من انتفاء الحاجة لبقاء التحالف الدولي في العراق، في ظل تنامي قدرات القوات الأمنية العراقية.

وأشار إلى أهمية العمل الدولي من أجل وقف العدوان في غزّة، وضرورة أن تضطلع الدول الأوروبية بدورها في حماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحقه الآن، وعلى أرضه التاريخية.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الهولندي رغبة بلاده في ترسيخ الشراكة مع العراق وتحوّل علاقات التعاون من الجانب الأمني إلى الجانب الاقتصادي وباقي المجالات التنموية، كما ثمّن ترحيب السوداني بالشركات الهولندية للعمل في العراق، وفتح أبواب الإسهام في تشييد البنى التحتية وخطط التنمية والمشاريع الاستراتيجية الاقتصادية الكبرى.

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