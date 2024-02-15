ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالمجر: تعثر التعافي الاقتصادي في البلاد في أواخر 2023 بنك أوف أمريكا: تكاليف الشحن إلى أوروبا بلغت ذروتها لكنها ترتفع للولايات المتحدة رئيس الوزراء العراقي يتفق مع نظيره الهولندي على تشكيل مجلس تعاون ثنائي شامل

ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، مسجلة أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر (6.95%)، لكنها لا تزال دون متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.86%.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 15 فبراير إلى 6.77% من 6.64% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.32% قبل عام.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:“عقب ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع، ارتفعت فائدة الرهن العقاري هذا الأسبوع، وقد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ شراء المنازل في فصل الربيع”.

ووفقًا للتقرير المنشور الخميس، انخفضت طلبات الرهن العقاري لشراء المنازل في أكثر من نصف الولايات الأمريكية منذ بداية العام الحالي، مقارنة بعام 2023.

المصدر: