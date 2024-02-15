ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر

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ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، مسجلة أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر (6.95%)، لكنها لا تزال دون متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.86%.
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 15 فبراير إلى 6.77% من 6.64% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.32% قبل عام.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:“عقب ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع، ارتفعت فائدة الرهن العقاري هذا الأسبوع، وقد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ شراء المنازل في فصل الربيع”.
ووفقًا للتقرير المنشور الخميس، انخفضت طلبات الرهن العقاري لشراء المنازل في أكثر من نصف الولايات الأمريكية منذ بداية العام الحالي، مقارنة بعام 2023.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107858314
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