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بنك أوف أمريكا: تكاليف الشحن إلى أوروبا بلغت ذروتها لكنها ترتفع للولايات المتحدة

2/15/2024 2:21:46 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة المجر: تعثر التعافي الاقتصادي في البلاد في أواخر 2023 ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر رئيس الوزراء العراقي يتفق مع نظيره الهولندي على تشكيل مجلس تعاون ثنائي شامل

قال“بنك أوف أمريكا”، إن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، والارتفاعات المفاجئة في التكاليف المترتبة على الظروف الجيوسياسية، وانخفاض مستويات المياه في قناة بنما، تؤدي إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية.

وأضاف الخبراء الاقتصاديون لدى المصرف في مذكرة الخميس، أن هذه العقبات قد تؤدي أيضًا إلى تجدد الضغوط التضخمية، خاصة لدى الدول التي تقصدها سفن الشحن، ويترتب عليها مخاطر سلبية فيما يتعلق بأحجام التجارة.

في حين يبدو أن تكاليف الشحن في أوروبا انخفضت في الأسابيع الأخيرة بعدما بلغت ذروتها، فإنها ارتفعت للطرق المتجهة إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت ثلاثة أمثال ما كانت عليه تقريبًا مقارنة بمستوياتها في ديسمبر.

وذكر الخبراء:“لذلك، يبدو أن المخاطر مالت بشكل هامشي بعيدًا عن أوروبا إلى الولايات المتحدة، حتى لو ظلت أوروبا الأكثر تعرضًا للصدمة من حيث القيمة المطلقة”.

وأشاروا إلى أن تداعيات هذه الاضطرابات يمكن تخفيفها بفضل الحركات الأخيرة في أسعار الطاقة، ومع ذلك، قد يضطر المنتجون لتحمل المزيد من الخسائر، نظرًا لأن قدراتهم على نقل التكاليف إلى المستهلكين ضعفت في عام 2023.

المصدر:

MENAFN15022024000202011048ID1107858313

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