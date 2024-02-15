المجر: تعثر التعافي الاقتصادي في البلاد في أواخر 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي المجري أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد توقف خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث ظلت معدلات الإنتاج راكدة بعد انتعاش بنسبة 0.4% في الربع السابق له، منهيًا أربعة أرباع من الانكماش الاقتصادي.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية (المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا) أنه بعد تعديله لتأثيرات السنة التقويمية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023. وعلى مدار العام بأكمله، انخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 0.8%، لينخفض للمرة الأولى منذ عام 2012، باستثناء فترة وباء كورونا.

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وكانت الأرقام أقل من تقديرات المحللين، على الرغم من أن البيانات الشهرية من الصناعة والبناء، وكذلك مبيعات التجزئة، تنذر بنهاية العام أضعف من المخطط لها.

وكان الإنتاج الزراعي مساهما رئيسيا، حيث انتعش من قاعدة منخفضة، بسبب الجفاف المدمر في عام 2022، كما ارتفع أداء الاقتصاد بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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