المجر: تعثر التعافي الاقتصادي في البلاد في أواخر 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي المجري أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد توقف خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث ظلت معدلات الإنتاج راكدة بعد انتعاش بنسبة 0.4% في الربع السابق له، منهيًا أربعة أرباع من الانكماش الاقتصادي.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية (المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا) أنه بعد تعديله لتأثيرات السنة التقويمية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023. وعلى مدار العام بأكمله، انخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 0.8%، لينخفض للمرة الأولى منذ عام 2012، باستثناء فترة وباء كورونا.
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وكانت الأرقام أقل من تقديرات المحللين، على الرغم من أن البيانات الشهرية من الصناعة والبناء، وكذلك مبيعات التجزئة، تنذر بنهاية العام أضعف من المخطط لها.
وكان الإنتاج الزراعي مساهما رئيسيا، حيث انتعش من قاعدة منخفضة، بسبب الجفاف المدمر في عام 2022، كما ارتفع أداء الاقتصاد بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107858312
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