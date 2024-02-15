تايمز أوف إسرائيل: بايدن نفد صبره من نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN /نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي جو بايدن نفد صبره بالفعل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الأصوات تتزايد داخل الإدارة الأميركية لاتباع نهج أكثر شدة تجاه نتنياهو.

وقال المسؤولون الأميركيون إن بايدن يعتقد منذ أشهر أن نتنياهو مستعد لإطالة الحرب لاعتباراته السياسية.

ورغم ذلك، يقول المسؤولون إنه لا تحول إستراتيجيا في العلاقة مع إسرائيل رغم إحباط بايدن الذي يرى أن انهيار العلاقة مع نتنياهو ليس في مصلحة الأمن الأميركي، وأن إثارة الخلافات علنا لن تكون فعالة معه.