نصائح سياحية: أمورٌ يمكنك القيام بها في دبي وأبو ظبي

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Isaura Daniel
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أبو ظبي ودبي – أبنية مشيدة الفخامة، مراكز تسوق وأسواق ممتلئة بالتمور والأوشحة الملونة، ومنتزهات ترفيهية ومتاحف حول التقاليد المحلية، ومبانٍ حطمت الأرقام القياسية، وفعاليات فريدة من المغامرات والرياضة، مطاعم من شتى المطابخ العالمية. أن تكون في رحلة سياحية إلى الإمارات العربية المتحدة، يعني أن يكون لك فرصة زيارة هذه المعالم وغيرها من الأماكن المتنوعة. في الصورة أعلاه متحف المستقبل.
من خلال استراتيجيته القوية للجذب السياحي، لا بمكن أن يمر وقت طويل دون أن يقوم هذا البلد بإطلاق خيار جديد من الفعاليات لزواره. لهذا السبب قبل أن تغلق حقائب سفرك وتصعد إلى طائرة متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، من الجيد أن تقوم بالاطلاع على هذه الحزمة من الخيارات واختيار ما يناسبك كسائح. وتقدم وكالة الأنباء العربية البرازيلية هنا مقترحات لجولات في دبي وأبو ظبي بناءً على برنامج زيارة كان قد أُعِدَ إلى هذا البلد العربي نهاية العام الماضي.
برج خليفة
لا يمكن أبداً أن تزور دبي دون زيارة برج خليفة البرج الأعلى في العالم. حيث يمكنك من ارتفاع 828 متر رؤية أفق دبي عندها ستفهم حقاً أنها مدينة قائمة في وسط الصحراء. حيث يقع المدخل لزيارة برج خليفة في مركز التسوق دبي مول. وإن لم يكن هناك طابور انتظار فالعملية سهلة. بعد صعودك المصعد ستجد نفسك في زيارة لا تنسى، ستكون في تمام الجهوزية لالتقاط صور السلفي والاستمتاع فرحاً بملامستك السماء. إنها ليست برحلة طويلة وأجمل ما فيها هو الاطلالة المبهرة. وعند انتهائك من زيارة البرج، يمكنك شراء الهدايا التذكارية أو احتساء القهوة في المقاهي التي تتموضع قبل بوابة الخروج.
المسجد الكبير
يقع مسجد الشيخ زايد الكبير في مدينة أبو ظبي، وهو موقع يقصده السياح بكثرة لأهمية التعرف عليه، خاصة من قبل أولئك الذين لا يعرفون الدين الاسلامي جيداً وكيف يعيش سكان الامارات العربية المتحدة طقوسهم الدينية. المسجد مكتظ دائماً بالزوار، وتجدر الاشارة إلى أن الجولة في المسجد منظمة جداً وأن الفضاء كبير جداً بمحيط يوصلك لدرجة من التأمل والاتصال الالهي. الرسومات الفنية منتشرة في كل مكان، على الجدران، والأسقف، والارضيات، والثُريات. ويبدو أن عظمة المكان ترسل رسالة عنوانها الخالق والحياة.
متحف المستقبل
تقدم دبي منذ عامين من خلال متحف المستقبل عرضاً للسائح كي ينخرط بعالم المستقبل، وهو متحف تقوم الإمارة من خلاله بتسويق نفسها في جميع أصقاع الكوكب. ويتمتع المتحف بعوامل جذب حول الفضاء والعلوم والتكنولوجيا وكأنه يريد أن يسرد قصة الانسانية بنظرة مستقبلية. المتحف يتمتع بمعلومات قيمة كثيرة لذلك من الجيد زيارته في بداية النشاط اليومي. متحف المستقبل هو واحد من أجمل التحف المعمارية.
حديقة قرم الجبيل
إن وجد حديقة تسحر الزائر فهي حديقة القرم في الجبي ، لم يتخيل أحد العثور على مستنقع أشجار المانغروف في الإمارات العربية المتحدة. إنها مكان جميل جداً ويستحق الزيارة، وتقع هذه الحديقة في أبو ظبي. عند المدخل مباشرة يرحب بك مقهى يقع إلى جانبه متجر للهدايا التذكارية وخيمة للحرف اليدوية المحلية. حيث يمكن للسائح السير على الهيكل الخشبي والدخول لبضعة أمتار عبر مستنقع المانغروف ، وبالتالي يمكنه التعرف على النباتات والكائنات المائية التي تعيش هناك عن قرب.
للتعرف على خيارات أخرى يمكنك زيارتها في دبي وأبو ظبي، قم بزيارة الموقعين الرسميين للترويج السياحي لهاتين الإمارتين: e
كانت الصحفية قد سافرت لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من السفارة الإماراتية في البراز يل.
إيزاورا دانيال/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية
خبر صحفي
إيزاورا دانيال/وكالة الأنباء العربية البرازيلية
إيزاورا دانيال/وكالة الأنباء العربية البرازيلية
إيزاورا دانيال/وكالة الأنباء العربية البرازيلية
MENAFN15022024000213011057ID1107858288
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