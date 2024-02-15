نصائح سياحية: أمورٌ يمكنك القيام بها في دبي وأبو ظبي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

أبو ظبي ودبي – أبنية مشيدة الفخامة، مراكز تسوق وأسواق ممتلئة بالتمور والأوشحة الملونة، ومنتزهات ترفيهية ومتاحف حول التقاليد المحلية، ومبانٍ حطمت الأرقام القياسية، وفعاليات فريدة من المغامرات والرياضة، مطاعم من شتى المطابخ العالمية. أن تكون في رحلة سياحية إلى الإمارات العربية المتحدة، يعني أن يكون لك فرصة زيارة هذه المعالم وغيرها من الأماكن المتنوعة. في الصورة أعلاه متحف المستقبل.

من خلال استراتيجيته القوية للجذب السياحي، لا بمكن أن يمر وقت طويل دون أن يقوم هذا البلد بإطلاق خيار جديد من الفعاليات لزواره. لهذا السبب قبل أن تغلق حقائب سفرك وتصعد إلى طائرة متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، من الجيد أن تقوم بالاطلاع على هذه الحزمة من الخيارات واختيار ما يناسبك كسائح. وتقدم وكالة الأنباء العربية البرازيلية هنا مقترحات لجولات في دبي وأبو ظبي بناءً على برنامج زيارة كان قد أُعِدَ إلى هذا البلد العربي نهاية العام الماضي.





برج خليفة

لا يمكن أبداً أن تزور دبي دون زيارة برج خليفة البرج الأعلى في العالم. حيث يمكنك من ارتفاع 828 متر رؤية أفق دبي عندها ستفهم حقاً أنها مدينة قائمة في وسط الصحراء. حيث يقع المدخل لزيارة برج خليفة في مركز التسوق دبي مول. وإن لم يكن هناك طابور انتظار فالعملية سهلة. بعد صعودك المصعد ستجد نفسك في زيارة لا تنسى، ستكون في تمام الجهوزية لالتقاط صور السلفي والاستمتاع فرحاً بملامستك السماء. إنها ليست برحلة طويلة وأجمل ما فيها هو الاطلالة المبهرة. وعند انتهائك من زيارة البرج، يمكنك شراء الهدايا التذكارية أو احتساء القهوة في المقاهي التي تتموضع قبل بوابة الخروج.





المسجد الكبير

يقع مسجد الشيخ زايد الكبير في مدينة أبو ظبي، وهو موقع يقصده السياح بكثرة لأهمية التعرف عليه، خاصة من قبل أولئك الذين لا يعرفون الدين الاسلامي جيداً وكيف يعيش سكان الامارات العربية المتحدة طقوسهم الدينية. المسجد مكتظ دائماً بالزوار، وتجدر الاشارة إلى أن الجولة في المسجد منظمة جداً وأن الفضاء كبير جداً بمحيط يوصلك لدرجة من التأمل والاتصال الالهي. الرسومات الفنية منتشرة في كل مكان، على الجدران، والأسقف، والارضيات، والثُريات. ويبدو أن عظمة المكان ترسل رسالة عنوانها الخالق والحياة.





متحف المستقبل

تقدم دبي منذ عامين من خلال متحف المستقبل عرضاً للسائح كي ينخرط بعالم المستقبل، وهو متحف تقوم الإمارة من خلاله بتسويق نفسها في جميع أصقاع الكوكب. ويتمتع المتحف بعوامل جذب حول الفضاء والعلوم والتكنولوجيا وكأنه يريد أن يسرد قصة الانسانية بنظرة مستقبلية. المتحف يتمتع بمعلومات قيمة كثيرة لذلك من الجيد زيارته في بداية النشاط اليومي. متحف المستقبل هو واحد من أجمل التحف المعمارية.





حديقة قرم الجبيل

إن وجد حديقة تسحر الزائر فهي حديقة القرم في الجبي ، لم يتخيل أحد العثور على مستنقع أشجار المانغروف في الإمارات العربية المتحدة. إنها مكان جميل جداً ويستحق الزيارة، وتقع هذه الحديقة في أبو ظبي. عند المدخل مباشرة يرحب بك مقهى يقع إلى جانبه متجر للهدايا التذكارية وخيمة للحرف اليدوية المحلية. حيث يمكن للسائح السير على الهيكل الخشبي والدخول لبضعة أمتار عبر مستنقع المانغروف ، وبالتالي يمكنه التعرف على النباتات والكائنات المائية التي تعيش هناك عن قرب.





للتعرف على خيارات أخرى يمكنك زيارتها في دبي وأبو ظبي، قم بزيارة الموقعين الرسميين للترويج السياحي لهاتين الإمارتين: e





كانت الصحفية قد سافرت لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من السفارة الإماراتية في البراز يل.

إيزاورا دانيال/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية خبر صحفي إيزاورا دانيال/وكالة الأنباء العربية البرازيلية إيزاورا دانيال/وكالة الأنباء العربية البرازيلية إيزاورا دانيال/وكالة الأنباء العربية البرازيلية