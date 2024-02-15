تحالف بين البرازيل والإمارات وأذربيجان

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

باريس – أعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة التي استضافت النسخة الأخيرة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والبرازيل وأذربيجان اللتان ستستضيفان هذا المؤتمر في المستقبل، في يوم الخميس 13 شباط/فبراير عن تشكيل تحالف غير مسبوق بهدف“تحسين التعاون والاستمرارية” في مباحثات ومفاوضات قمة الأمم المتحدة المناخية.

وكانت الدول الـ 198 اللواتي وقَّعْنَ على الاتفاق النهائي لمؤتمر COP28 في ديسمبر الماضي في دبي، الامارات العربية المتحدة، قد حثَّتْ الرئاسات الثلاث للعمل معاً عبر“خارطة طريق” من أجل احتواء الاحترار العالمي (الاحتباس الحراري) عند 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع حقبة ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الأكثر طموحاً الذي نص عليه اتفاق باريس للعام 2015.

وقال رئيس مؤتمر COP28 سلطان الجابر (في الصورة أعلاه) في بيان له: على هذه المجموعة الثلاثية المكونة من رئاسات COP“ضمان التعاون والاستمرارية اللازمين لإبقاء نجم القطب بدرجة حرارته 1.5 درجة مئوية في الأفق من باكو إلى بيت لحم وما وراءها”.

ووفقاً للاتفاق النهائي لمؤتمر COP28، على هذا التحالف تعزيز التعاون الدولي والظروف العالمية الملائمة من أجل دفع وتعزيز هذا الطموح خلال الفترة المقبلة من التعاون المحدد على المستوى الوطني”.

وبهذه المساهمات، يشير الموقعون إلى خطط تخفيض الانبعاثات في كل بلد (NDC بالإنكليزية)، والتي ينبغي تنقيحها قبل مؤتمر COP30 الذي سيعقد في مدينة بيليم في ولاية بارا البرازيلية في العام 2025.

حان الوقت للحديث عن التمويل

إن اتفاق COP28 قد دعا لأول مرة إلى التخلص التدريجي من الوقود الاحفوري، لكنه لم يحقق بأي تقدم بخصوص موضوع فتح التمويل بالنسبة للدول النامية، والذي يعتبر عائق كبير في هذه المفاوضات.

إن هذه المسألة ستعرض كموضوع رئيسي لمؤتمر COP29 الذي سيعقد في العاصمة الاذربيجانية باكو. والذي سيضع هدفاً جديداً بخصوص المساعدة المالية المناخية التي تقدمها الدول المتقدمة.

ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OCDE، بعد عامين من التأخير، فإن الدول الغنية على ما يبدو ستفي بوعدها المبدئي في تمويل النضال ضد التغير المناخي بما يقارب الـ 100 مليار دولار أمريكي في العام 2022. ووفقاً لتوقعات لمختصين في الامم المتحدة، هذا ليس بكافي، فمن الآن وحتى العام 2030، ستحتاج الدول النامية باستثناء الصين لما يقارب 2.4 تريليون دولار أمريكي سنوياً.

وأكد رئيس مؤتمر COP29، مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في هذا البلد المنتج للبترول (أذربيجان) قائلاً:“لتحقيق حد الـ 1.5 درجة مئوية، من المهم جداً وضع منهج جديد للتمويل بحيث يعكس الحجم الكبير والمُلِح للتحدي المناخي”. حيث يقدم بابابييف نفسه كجسر بين العالم المتقدم والعالم النامي”

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