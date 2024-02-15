نيوم و”مدل بيست” توقعان شراكة لافتتاح نادٍ شاطئي فاخر في سندالة

نيوم – أصداف نيوز:

أعلنت نيوم عن شراكة مع“مدل بيست” (MDLBEAST)، الشركة السعودية الرائدة في الترفيه الموسيقي، لافتتاح نادي شاطئي عصري مزود بأحدث التقنيات في جزيرة“سندالة” الفاخرة في نيوم.

وسيقدم النادي الشاطئي في“سندالة” تجارب ترفيهية استثنائية وحصرية على مدار العام، حيث سيستمع الزوار من مختلف الفئات بالأجواء الموسيقية والفعاليات الثقافية المتنوعة، وستتولى“مدل بيست” كل أعمال التجهيزات في النادي خلال مرحلة ما قبل الإطلاق، بالإضافة إلى تشغيل النادي وإدارته بعد افتتاحه.

وسيكون النادي الشاطئي في“سندالة” وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات والتجارب الغامرة، وسيشكل مركزاً عالمياً يحتفي بالتنوع الثقافي والإبداع، وستتيح“مدل بيست”، بفضل خبرتها في استضافة الفعاليات المبتكرة ذات المستوى العالمي، تجارب موسيقية نابضة بالحياة في“سندالة”، يتخللها عروض مبهرة تضم موسيقيين وفنانين و”دي جي” عالميين، مع استخدام أحدث المعدات الصوتية والمرئية التي ستحول المكان إلى مركز ترفيهي ساحر.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة“مدل بيست”، رمضان الحرتاني:” تشكل الشراكة مع نيوم وجزيرة سندالة نقطة تحول محورية في إعادة صياغة مفهوم النوادي الشاطئية. ففي نادي سندالة الشاطئي، توقد” مدل بيست” شرارة حماس لا مثيل لها، مُتخمة الأجواء بالحيوية من خلال انتقائنا المتقن للألحان والإيقاعات، وذلك بالعناية بكل تفصيل في النادي، من المأكولات الشهية والمشروبات الفريدة إلى الإطلالات الخلابة والتصميمات الأخاذة. تتجاوز شراكتنا مع نيوم وسندالة حدود الضيافة التقليدية، لتُجسد بعمق روح” مدل بيست”، مُنيرةً بذلك معالم هذه الوجهة الساحرة بأنفاس جديدة.”.

وسيوازن النادي بين التجارب الاستثنائية والحفاظ على البيئة، تأكيداً على التزام“سندالة” بالرفاهية المسؤولة، وتماشياً مع رؤية نيوم الشاملة لمستقبل السياحة المستدامة في جميع مشاريعها ومناطقها، وفي هذا الإطار، يأتي التصميم الهندسي والمعماري للنادي منسجماً مع البيئة الطبيعية المحيطة، ما يسهم في تقليل البصمة البيئية مع إبراز الجمال الطبيعي للموقع.

وسيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بتجارب استثنائية على الواجهة البحرية بجانب برك السباحة وإمكانية الوصول إلى الشاطئ الساحر المطل على البحر الأحمر، كما سيحظى الباحثون عن الرفاهية بتجارب متميزة، حيث ستتوفر مرافق حصرية لكبار الشخصيات، ومتاجر، ومطاعم ستقدم أفضل التجارب للاستمتاع بمختلف الأطباق.

وباعتبارها أول المناطق الرئيسية التي سيتم افتتاحها في نيوم، ستبدأ“سندالة” الترحيب بالضيوف والزوار في عام 2024، ليستمتعوا بالتجارب الحصرية والأنشطة المختلفة التي تقدمها هذه الجزيرة الساحرة.