بلومبرغ ميديا وSRMG يطلقان النسخة الأولى من قمة Bloomberg Power Players في السعودية

جدة – أصداف نيوز:

أعلنت“بلومبرغ ميديا” و”المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام” SRMG عن إطلاق النسخة الأولى من قمة Bloomberg Power Players برعاية منصة“اقتصاد الشرق مع بلومبرغ” وذلك في 7 مارس 2024 في نادي جدة لليخوت، بالتزامن مع سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.

يهدف الحدث الذي يجمع شخصيات مؤثرة في عالم الرياضة والترفيه والتكنولوجيا، إلى إلقاء الضوء على التغيرات والابتكارات المحتملة وفرص الاستثمار في القطاع الرياضي والذي تصل قيمته إلى مليارات الدولارات. وتستكشف قمة Bloomberg Power Players التي يستضيفها جيسون كيلي، كبير مراسلي“بزنس أوف سبورتس” في بلومبرغ، أحدث التوجّهات والموضوعات المتعلقة بمستقبل الرياضة، حيث ستركّز النقاشات على القضايا الحاسمة مثل تأثير الأسهم الخاصة في الاستثمار الرياضي وآخر المستجدات في عالم كرة القدم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى التنامي اللافت للفرص الجديدة في قطاع الرياضات الإلكترونية.

ومن بين ضيوف الشرف الذين أكّدوا حضورهم ومشاركتهم في الحوارات، معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي؛ وزاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة“ماكلارين”؛ ورالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ وكارلو نهرا، المدير التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين؛ وسوزي وولف، المدير العام لأكاديمية الفورمولا 1؛ وأماندا ستافيلي، الرئيس التنفيذي المشارك لنادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم؛ وكريج ليفين، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة“ESL FACEIT”؛ ودينو يونغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة“فيسبو”؛ وفيكرام سولانكي، مدير الكريكت في نادي“كوجارت تيتانس” الهندي؛ وجيما رايت، المدير التنفيذي الأول لشركة“سي في سي”.

ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 150 ضيفاً بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون وصنّاع القرار في المؤسسات الرياضية الكبرى على أن يتمّ نقل أعمال القمة عبر قناتي“الشرق للأخبار” و”اقتصاد الشرق مع بلومبرغ” وكافة قنوات“بلومبرغ” التلفزيونية والإذاعية والرقمية.

وعن النسخة الأولى من هذه القمة الدولية، قالت كارين سولتسر، الرئيس التنفيذي، بلومبرغ ميديا :“تشكل قمة Bloomberg Power Players في جدة منصّة مهمة لصنّاع القرار ومخططي الصفقات الرياضية والمجازفين والطامحين للتغيير في مجالات الأعمال والاستثمار والرياضة والإعلام والترفيه. ويأتي إطلاق هذه التجربة لتعزيز الحوارات الهادفة بالتزامن مع التطور المتسارع للمشهد الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، واستمرار زخم الاهتمام بعالم الرياضة”.

وتشكّل Bloomberg Power Players أحدث أنشطة اتفاقية التعاون الحصرية بين شركة بلومبرغ ميديا والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG والتي أبرمت عام 2018 مع إطلاق“اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”. وما لبثت أن تطورت لتشمل“الشرق كويك تيك” النسخة العربية من منصة QuickTake الرقمية الإخبارية، كذلك“راديو الشرق مع بلومبرغ”، أول إذاعة باللغة العربية في المنطقة متخصّصة بأخبار أسواق المال والتحليلات الاقتصادية.

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