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الملك يوجه رسالة الى المتقاعدين العسكريين

2/15/2024 10:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، رسالة في يوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، المصادف الخميس.


وكتب جلالته في منشور له على منصة إكس:“كنتم على العهد وستبقون في خدمة الأردن الغالي والدفاع عن حماه. نحيي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في يوم الوفاء. أنتم رديف جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الباسلة”.

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