روسيا: مقتل خمسة مدنيين وإصابة 18 بقصف على مدينة بيلغورود

روسيا: مقتل خمسة مدنيين وإصابة 18 بقصف على مدينة بيلغورود
التاريخ
2/15/2024 10:10:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الحكومية الروسية اليوم الخميس، مقتل 5 مدنيين بينهم طفل وإصابة 18 آخرين بقصف صاروخي أوكراني استهدف مدينة بيلغورد جنوب غربي روسيا.
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