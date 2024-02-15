تراجع التعديات على الغابات في عجلون

وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كوادر المديرية وبايعاز من وزير الزراعة، تولي اهتماما كبيرا للمحافظة على الغابات وتشديد الرقابة لحماية الثروة الحرجية وعدم التهاون مع أي معتدِ، ومراعاة خصوصية المحافظة وطبيعة تضاريسها الصعبة التي تحتاج إلى جهود مضاعفة للحفاظ على الغابات .

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