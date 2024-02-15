البرلمان العربي يدعو دولا لمراجعة موقفها من الاحتلال الإسرائيلي

ودعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في افتتاح المؤتمر البرلماني "جنوب-جنوب" المنعقد في الرباط المشاركين في المؤتمر إلى أن إصدار نداء لتوحيد مواقف الدول العربية والأفريقية ودول أميركا اللاتينية، وتكثيف الضغط لوضع حد للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الفلسطينيون .

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