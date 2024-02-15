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البرلمان العربي يدعو دولا لمراجعة موقفها من الاحتلال الإسرائيلي

2/15/2024 10:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا البرلمان العربي دولا أفريقية وأخرى في أميركا اللاتينية التي ما تزال تدعم الاحتلال الاسرائيلي، إلى مراجعة موقفها والانتصار لمبادئ الحق والإنسانية التي تجسدها عدالة القضية الفلسطينية.


ودعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في افتتاح المؤتمر البرلماني "جنوب-جنوب" المنعقد في الرباط المشاركين في المؤتمر إلى أن إصدار نداء لتوحيد مواقف الدول العربية والأفريقية ودول أميركا اللاتينية، وتكثيف الضغط لوضع حد للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الفلسطينيون .

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