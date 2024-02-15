وزير الاتصال الحكومي يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية

وأكد المبيضين، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة الأميركية، والتي تمتد لأكثر من 70 عاماً، مثمنا الدعم الأميركي للمملكة في العديد من المجالات.

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