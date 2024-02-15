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وزير الاتصال الحكومي يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية

2/15/2024 10:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين في مكتبه بالوزارة اليوم الخميس، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون العلاقات العامة والدبلوماسية إليزابيث آلين.


وأكد المبيضين، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة الأميركية، والتي تمتد لأكثر من 70 عاماً، مثمنا الدعم الأميركي للمملكة في العديد من المجالات.

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