موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء
التاريخ
2/15/2024 10:10:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على إحالة عدد من الموظفين الحكوميين إلى التقاعد، وإنهاء خدمات آخرين.
وتاليا الأسماء:
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