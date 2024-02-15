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موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

2/15/2024 10:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على إحالة عدد من الموظفين الحكوميين إلى التقاعد، وإنهاء خدمات آخرين.
وتاليا الأسماء:







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