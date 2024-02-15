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صدور إرادات ملكية سامية اليوم الخميس

2/15/2024 10:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني في مملكة اسبانيا رغد باسم السقا مندوباً دائماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى منظمة السياحة العالمية (UNWTO) في مدريد.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني في جمهورية أندونيسيا صدقي عطا الله العموش سفيراً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) في جاكرتا.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، المتضمن الموافقة على تعيين السفير الأردني لدى جمهورية جنوب أفريقيا الدكتور وصفي عبد الله عياد، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية موزمبيق.

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