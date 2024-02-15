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غالانت: طائراتنا المحلقة بسماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة

2/15/2024 10:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، إن طائرات سلاح الجو التابعة لجيشه، التي تحلق الآن في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة.
من جهتها أفادت هيئة البث العبرية نقلا عن غالانت، بأن جيشه سيصعد ضد حزب الله .

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