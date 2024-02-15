غالانت: طائراتنا المحلقة بسماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة

غالانت: طائراتنا المحلقة بسماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة
التاريخ
2/15/2024 10:10:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، إن طائرات سلاح الجو التابعة لجيشه، التي تحلق الآن في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة.
من جهتها أفادت هيئة البث العبرية نقلا عن غالانت، بأن جيشه سيصعد ضد حزب الله .
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