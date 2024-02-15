نادي الاسير: الاحتلال يعتقل منسق الفصائل ببيت لحم بعد استدعائه للتحقيق

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/ قال نادي الاسير الفلسطيني عصر اليوم الخميس ان سلطات الاحتلال اعتقلت منسق لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم.
واوضح نادي الاسير في بيان له انه وبعد بعد استدعاء محمد الجعفري لمقابلة مخابرات الاحتلال في مركز توقيف عصيون ابلغ محامي النادي باعتقاله.
وقال نادي الاسير ان الجعفري عضو اقليم حركة فتح من مخيم الدهيشة و هو منسق لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم .
واشار نادي الاسير ان ابناء الجعفري الاثنين
رجائي ورنيم معتقلين اداري منذ نحو شهرين كما انه اسير سابق أمضى ٦ سنوات في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
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