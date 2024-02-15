تواصل الاستعدادات لاستضافة جولتي ستريت وبارك لمحترفي التزلج على اللوح في دبي هاربر

تتواصل الاستعدادات لتنظيم جولتي ستريت وبارك لمحترفي التزلج على اللوح العالميتين، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستضيفها دبي خلال الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس في دبي هاربر، وتنظمها مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتعد المحطة الأخيرة لتأهيل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتزينت منطقة دبي هاربر بحلبات التزلج الفريدة من نوعها التي تم تصميمها لمسابقات جولتي ستريت وبارك لتلبية معايير التزلج على اللوح العالمية الملائمة لمختلف الفئات، حيث تقام جولة التزلج "ستريت" للمحترفين خلال الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس، تليها جولة التزلج "بارك" للمحترفين التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 10 مارس، وستشهد منافسات قوية وصعبة بين أكثر من 500 رياضي ورياضية من نخبة المتسابقين من مختلف الدول، حيث يعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه وسيكون بمثابة التصفيات النهائية للمشاركة بالأولمبياد.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن برنامج منافسات جولة التزلج العالمية حيث ستكون تدريبات المشاركين في مسابقة تزلج جولة "بارك" للرجال والسيدات خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير، وتقام تصفيات تزلج "بارك" للسيدات يوم 28 فبراير، كما تقام تصفيات الرجال يوم 29 فبراير، وتقام منافسات ربع نهائي الفئتين يوم 1 مارس، يليها نصف النهائي يوم 2 مارس، وتقام النهائيات يوم 3 مارس، فيما يبدأ تدريب جولة التزلج العالمية لمسابقة تزلج "ستريت" يوم 3 مارس ويستمر حتى 5 مارس، وتقام تصفيات الرجال يوم

6 مارس وتصفيات السيدات يوم 7 مارس، يليه ربع النهائي 8 مارس، ونصف النهائي 9 مارس، وتقام النهائيات يوم 10 مارس.

وتم تصميم ميداني التزلج "ستريت" و "بارك" في دبي هاربر وفقاً لمعايير مؤسسة وورلد سكيت العالمية، مما يتيح للمتزلجين العالميين فرصة تقديم أفضل ما لديهم. ويتميز كل من هذين الميدانين بمجموعة من خيارات التزلج الفريدة، مما يوفر تجربة مميزة للمتزلجين من كلا الجنسين بغض النظر عن مستوى مهارتهم.

ويتضمن ميدان "ستريت" مساحات تزلج مزدوجة مع أربعة مناطق مسطحة وأربعة مناطق سلالم وسطحين مائلين كبيرين. كما يضم درابزين دائري وحواف تزلج مربعة كبيرة مع منحدر. ويعتبر هذا الميدان المكان الأمثل لاستعراض مهارات التزلج، باعتباره المساحة التي تحتضن أروع الحيل والحركات المثيرة.

ويضم الميدان أيضاً خمس أنابيب فولاذية محدبة تتنوع بين تصاميم دائرية ومستطيلة الشكل، إلى جانب أربعة أسطح مرتفعة بأشكال وقياسات مختلفة. وتتيح هذه الخيارات المتنوعة للمتزلجين فرصة استعراض مواهبهم في التزلج على اللوح، بدايةً من تقنيات التزلج المميزة وصولاً إلى مهارات السرعة والانسيابية اثناء التزلج.

وفي قلب ميدان "ستريت" توجد مساحة مسطحة على شكل حرف A مع سطحٍ مرتفعٍ في نهايتها، والتي يمكن التزلج فيها بكلا الاتجاهين. ويتميز الميدان أيضاً بمنحدر للقفز وفجوة أفقية بين منحدرين مرتفعتين، وذلك لأداء أروع الحيل والمهارات المميزة. ويوجد في نهاية كل ميدان منحدر تزلج كبير إلى جانب منحدر قليل الميلان، الأمر الذي يمكّن المتزلجين من الحفاظ على زخم حركتهم ويسمح لهم بأداء أروع الحركات المميزة أثناء المنافسة.

ويتميز ميدان "بارك" بحوض تزلج عميق مع أرضية مخصّصة وحواف بتصميم فريد لمحاكاة تجربة التزلج في حوض السباحة المميزة. كما يوجد منحدر قفز ذو وجهين يمكن استخدامه لتنفيذ حركات القفز الكبيرة بالإضافة إلى اثنين من أنابيب الانزلاق التي تمكّن المتزلجين من تنفيذ حركات الانزلاق المثيرة.

كما يتميز حوض التزلج بالعديد من الحواف المقعّرة ذات الأبعاد المختلفة، ما يتيح للمتزلجين زيادة سرعتهم وأداء أروع الحيل الهوائية المذهلة. وتتكامل روعة الميدان مع المنحدر الشاهق الذي يتميز بزاوية انحدار قوية، حيث يتيح للمتزلجين فرصة الوصول إلى سرعتهم القصوى والقفز عالياً في الهواء والحركات البهلوانية التي لطالما أسرت قلوب عشاق التزلج.

وأصبحت مدينة دبي وجهة عالمية في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية، وتعد هذه البطولة إضافة كبيرة لقائمة الفعاليات الرياضية في الدولة وكذلك للسياحة الرياضية، حيث ستجذب الشباب في كل دول العالم وستنال اهتماما كبيرا من الجمهور وكذلك من الإعلام المحلي والعالمي، كما تعد البطولة نموذجا رائعا للتعاون بين مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، وستستقطب البطولة أكثر من 3500 شخص من خارج الدولة يمثلون المتسابقين ومدربيهم وعائلاتهم والمنظمين من وورلد سكيت، وكذلك ممثلين من المؤسسات الإعلامية الدولية التي تتابع الحدث وتنقله إلى مختلف دول العالم.

وتؤكد استضافة دبي لجولتي بطولة العالم للتزلج على مكانة الإمارة الرائدة كوجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وينسجم أيضا مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لتعزيز مكانة الإمارة بوصفها واحدة من أفضل ثلاث مدن للأعمال والترفيه في العالم.











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