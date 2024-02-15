مؤشر سوق دبي يرتفع لأعلى مستوى في 10 سنوات

عزز سوق دبي المالي صعوده للجلسة الخامسة على التوالي

الخميس، وصعد مؤشر السوق بـ0.37% أو ما يعادل 15.47 نقطة، ليحلق إلى مستوى 4238.95 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 30 نوفمبر 2014، ليربح السوق أكثر من 785 مليون درهم بدعم نتائج الشركات والبنوك القياسية عن عام 2023.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 722.8 مليار درهم في نهاية جلسة أمس إلى 723.6 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وقفز سهم «الاتحاد العقارية» بالحد الأقصى عند 0.316 درهم ليقود ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي، مسجلاً المرتبة الثانية من حيث السيولة بـ32.5 مليون درهم، في حين استحوذ سهما «إعمار» على سيولة جاوزت 110.8 ملايين درهم، تعادل 33.7% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 328.35 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم تبريد 2.4%، وديار للتطوير 1.95%، وأمان 1.6%، وسوق دبي المالي 1.5%، ومصرف عجمان 1.1%، وإعمار العقارية 0.63%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 6.2 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 95.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 89.4 مليون درهم.





سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، الخميس، بنسبة 0.106 % إلى مستوى 9404.98 نقاط، ليربح السوق نحو 3 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 203.8 ملايين درهم، تلاه «أمريكانا للمطاعم» جاذباً 76.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 74.7 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «أمريكانا للمطاعم» 11.1%، و«البنك التجاري الدولي» 6.7%، و«رأس الخيمة للأسمنت» 4.5%، و«ملتيبلاي» 2.4%.







مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 3.8 مليارات درهم في جلسة الخميس، مدعومة بنتائج الشركات القوية المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.592 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس إلى 3.596 تريليونات درهم بنهاية جلسة الخميس، موزعة بواقع 2.872 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و723.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.3 مليار درهم، موزعة بواقع 959.94 مليون درهم في سوق أبوظبي، و328.35 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 510.5 ملايين سهم عبر تنفيذ 24.4 ألف صفقة.

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