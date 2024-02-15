طائرة تعود أدراجها بعد سقوط ديدان من مقصورة الأمتعة العلوية على الركاب



أفادت وسائل إعلام هولندية بأن طائرة عابرة للأطلسي من أمستردام إلى ديترويت اضطرت للعودة، بينما كانت تمر فوق إنجلترا بعدما سقطت ديدان من مقصورة الأمتعة العلوية على الركاب أسفلها.



ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (ايه ان بي) عن أحد الركاب يدعى فيليب شوت أن الديدان بدأت تسقط بعد حوالي ساعة من التحليق أمس الأربعاء. وكانت الديدان موضوعة في حقيبة تحتوي على سمك متعفن.

واعتذرت شركة "دلتا أيرلاينز" للركاب على ما وصفته بـ"حقيبة يد مملوءة بطريقة غير ملائمة"، بحسب ما نقله موقع "يو.إس.ايه. توداي". وأضافت الشركة أن الطائرة عادت وجرى وضع الركاب على الرحلة التالية المتاحة. وجرى استبعاد الطائرة من الخدمة لتنظيفها.

وقال شوت إنه كان يجلس مباشرة بجانب المرأة التي سقطت عليها الديدان. وأضاف لوكالة الأنباء الهولندية "رأيتها في مرحلة من المراحل وهي تمسح الديدان عن مقعدها بورقة. لقد كانت مصدومة للغاية".

ثم أبلغ هو والمرأة طاقم الطائرة الذي حدد موقع الحقيبة ووضعها في كيس بلاستيكي. وقال شوت إن الركاب استخدموا أنوار الهواتف المحمولة لتفتيش الطائرة عن ديدان أخرى.

وقال راكب آخر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه جرى إعطاء الركاب تعويض عبارة عن ثمانية آلاف ميل جوي وغرفة فندقية بالإضافة لقسيمة وجبة بقيمة 30 دولار حال تأخروا لما بعد منتصف الليل.