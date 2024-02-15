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طرق دبي تعلن عن شركائها الاستراتيجيين لمؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2/15/2024 10:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن الشركاء الاستراتيجيين والرعاة لمؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 في دورته الخامسة لهذا العام في الفترة من 28 فبراير وحتى 1 مارس المقبل.
ويقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالشراكة والتعاون مع منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "التنقل المستدام وجودة الحياة."
وأكد محمد عبيد الملا، عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة العليا للإشراف على استضافة فعاليات مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، على السمعة العالمية للمؤتمر في جذب الخبراء والمختصين في قطاع النقل من مختلف أنحاء العالم، حيث تضم الدورة الخامسة أكثر من 2000 مشارك، و65 متحدثاً من نخبة الخبراء والأكاديميين في قطاع النقل العام من22 دولة، وعدد من مديري الهيئات والدوائر الحكومية وصناع القرار، كما يرافق المؤتمر معرض تشارك فيه أكثر من 46 جهة يمثلون 20 دولة
من مختلف أنحاء العالم.
وأستطرد الملا، قائلا: " يعكس الاقبال المستمر من الشركاء على الرعاية، مدى النجاح الذي حققه الحدث على مر الدورات السابقة، حيث أصبح منصة لجميع المهتمين بقطاع النقل والراغبين بالمشاركة الفعّالة في هذا المؤتمر العالمي.

وشملت قائمة الرعاة الاستراتيجيين، كلا من: شركة سويدان التجارية ذ.م.م (من مجموعة النابودة التجارية)، وشركتي "فامكو" و "فولفو" التابعتين لمجموعة الفطيم للسيارات، وشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك". فيما شملت قائمة الشركاء الرئيسيين للمؤتمر، كل من: اتصالات، الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، و"هيونداي" وشركة جمعة الماجد.
إلى جانب ذلك وقعت الهيئة اتفاقيات رعاية مع عدد من الشركاء الداعمين للحدث العالمي وهم: إدارة أمن المواصلات بدبي، ومركز النقل المتكامل أبوظبي، وتاكسي العربية، وشاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن (ميدل إيست) (ذ.م.م)، وشركة دتكو للإنشاءات ذ.م.م، وشركة جونال للإنشاءات، ومترو تاكسي، وشركة ترابيز، وشركة إينيت.

وأشار الملا إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء في دورته الخامسة على أحدث التطورات التقنية وأفضل الممارسات العالمية في مجال النقل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتنقل الأخضر والوقود البديل والبنية التحتية المرنة والتخطيط العمراني وجودة الحياة، داعياً جميع الشركات والمؤسسات المعنية، للحضور واستغلال الفرصة للاطلاع على مستقبل أنظمة المواصلات المختلفة والنقل المستدام، والتعرف إلى أبرز المشاريع والمبادرات التي تسهم في الارتقاء بقدرات قطاع النقل، وبالتالي تعزيز جودة الحياة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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