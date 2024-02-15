في ظل تعثر التجديد مع برشلونة.. ناد إنجليزي يعرض 60 مليونا لضم دي يونغ

يهتم ناد إنجليزي، بضم النجم الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن توتنهام قدم عرضًا لضم دي يونغ يبلغ 60 مليون يورو شاملة المتغيرات، مقابل توقيع اللاعب على عقد لمدة 4 سنوات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي يونغ سيحصل مع توتنهام على نفس الراتب الذي يتقاضاه مع برشلونة، إذا حقق بعض المتغيرات.

ويرتبط دي يونغ بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026، لكنه لم يوافق على عرض التجديد الذي قدمه البارسا حتى الآن، ويرغب برشلونة في تمديد عقد دي يونغ حتى صيف 2029، مع خفض راتبه ليصبح 15 مليون يورو.

يذكر أن دي يونغ يحصل الآن على أعلى راتب في برشلونة (30 مليون يورو)، بسبب موافقته على تأجيل جزء من راتبه أثناء جائحة كورونا.

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