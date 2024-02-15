توخيل يحصل على دعم المسؤولين واللاعبين في بايرن ميونخ رغم تراجع النتائج

حصل توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، على دعم مسؤولي النادي واللاعبين رغم الخسارة الاخيرة، ولكن أجراس الإنذار تدق بان الفريق من الممكن أن ينهي هذا الموسم بدون التتويج بأي بطولة للمرة الاولى في آخر 12 عاما.

ولا يمكن لتوخيل أو الفريق أن يتعثر يوم الاحد عندما يواجه بوخوم يوم الأحد المقبل في الدوري، بعد الخسارتين أمام باير ليفركوزن صفر / 3 يوم السبت الماضي، ثم الخسارة صفر / 1 أمس الأربعاء أمام لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقدم بايرن عرضا جيدا في الشوط الاول في المباراة التي أقيمت في روما ولكن انهار أداء الفريق بعد حصول دايوت أوباميكانو على البطاقة الحمراء بعدما تدخل بقوة على جوستاف إيساكسين، وحول شيرو إيموبيلي ركلة الجزاء إلى هدف.

وقال يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي للنادي عقب المباراة :" هذه هي الأيام التي يجب عليك ان تتعلم أن تتعامل معها".

وحث مانويل نوير، قائد الفريق، زملائه على بذل جهد جماعي لإنهاء سلسلة النتائج السلبية.

وقال نوير :"يجب علينا أن نتماسك وأن نبذل أقصى جهد لنا في المباراة المقبلة أمام بوخوم. نحن بحاجة إلى إنجاز، إلى مشاعر إيجابية، إلى فوز. من الصعب إيجاد الكلمات الصحيحة".

وفي الوسط توخيل، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي، الذي تعاقد مع النادي قبل 11 شهرا عندما شاهد مسؤولو النادي أهداف الموسم تتعرض للخطر تحت قيادة يوليان ناجلسمان.

ويتواجد بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق خمس نقاط خلف باير ليفركوزن، وودع الفريق بطولة كأس ألمانيا في الخريف، ويحتاج لقلب تأخره امام لاتسيو لكي يستمر في أوروبا.

وكان آخر موسم فشل فيه بايرن في التتويج بألقاب هو موسم 2011 / 2012. ومنذ هذا الموسم فاز الفريق بـ11 لقبا للدوري، وخمس ألقاب لكأس ألمانيا ولقبين لدوري أبطال أوروبا - وتحقيق الثلاثية مرتين في 2013 و2020.

وعند سؤاله عما إذا كان يشعر بالقلق بشان مستقبله أجاب توخيل :"لا".وقام كريستوف فريوند، المدير الرياضي، بدعم المدير الفني.

وقال فريوند :"كلنا في مركب واحد. الأمر ليس بالسهل حاليا، ولكننا سنخرج من هذا سويا، هذا هو هدفنا الكبير. بالطبع، هو يعاني من الوضع لانه يريد أن يرى الفريق بشكل مختلف في الملعب".

وقال توماس مولر، مهاجم الفريق، إن التشكيك في مستقبل توخيل يظهر قلة احترام.

وقال توخيل عن تراجع نتائج الفريق الاخيرة :" بالطبع نحن محبطون وغاضبون بشأن الخسارة. لا أعلم لماذا، لكننا فقدنا الإيقاع في الشوط الثاني.انهنيا المباراة بدون تسديد أي كرة على المرمى، وهذا يعني انه لا يمكنك أن تسجل".

وعاد توخيل للاعتماد على طريقته المعتادة بعد فشل خطته الجديدة في ليفركوزن، ودفع بلاعبين خبرة أمثال جوشوا كيميتش ومولر منذ البداية ولكن ذلك لم يكن مفيدا مثل هاري كين، هداف البوندسليجا،

وكل الفريق الذي فشل في الوصول لشباك المنافس للمباراة الثانية على التوالي.

وأكد نوير :" لا نشعر بالراحة حاليا. يمكنك الشعور بالتوتر".

واتفق معه مولر، وقال :" في هذه اللحظة، لسنا في وضع حيث يسير كل شيء معنا بسلاسة".

ولكنه تعهد :"سنواصل المضي قدما واللآن لدينا ثلاثة أسابيع قبل خوض مباراة الإياب أمام لاتسيو. الآن نتطلع بإيجابية نحو الدوري الألماني".

وقال مولر :"لسنا سعداء، هذا واضح للغاية، ولمكننا سنبذل قصارى جهدنا في كل المسابقات التي نشارك بها حتى اللحظة الاخيرة".

وأكد دريسين أن بايرن لديه فرصة للوصول لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، مستشهدا بكلام مسؤولي النادي السابقين.

وقال دريسين :" كارل هاينز رومينيجه وأولي هونيس قالا دائما عندما تكون خاسرا بهدف نظيف خارج أرضك : فهذه نتيجة يمكنك تعويضها. مازال بإمكانك الفوز في ملعبك. هذه هي الرسالة التي يجب أن نحملها معنا. فريقنا لديه الجودة".

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