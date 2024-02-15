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باكستان تدعو مجلس الأمن إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار في غزة

2/15/2024 9:21:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


دعت باكستان اليوم الخميس، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الوفاء بمسؤوليته المنصوص عليها ضمن ميثاق الأمم المتحدة، والتدخل العاجل لفرض وقف إطلاق النار، وإنهاء المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية اليوم الخميس، عن ممتاز زهرة بالوش، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، قولها في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إنه "يجب رفع حصار غزة، للحيلولة دون وقوع المزيد من الوفيات والمعاناة الناتجة عن المجاعة وعدم توفر الرعاية الطبية اللائقة".

وأضافت أن "باكستان تقف حازمة في دعمها الدبلوماسي والمعنوي والسياسي والإنساني الذي لا يتزعزع، لشعب غزة المحاصر".

ودعت المتحدثة إلى التراجع الفوري عن القرار الذي اتخذته بعض الدول، بتعليق تمويل "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)، وأكدت مجدداً على تأييد باكستان لإدانة /منظمة التعاون الإسلامي/ للعدوان العسكري الإسرائيلي المستمر ضد غزة، وتوسيع الهجمات العشوائية على مدينة رفح.

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