إسرائيل تبرر اقتحام مستشفى ناصر: تأوي جثث أسرانا

قالت إسرائيل، اليوم، الخميس، إن قوات خاصة باتت تعمل فعلاً داخل مستشفى ناصر، مضيفاً أن لديه ما وصفها بـ"معلومات موثوقة" عن وجود جثث لأسرى احتجزوا يوم السابع من أكتوبر، وقتلوا إثر العمليات العسكرية في القطاع وفق العربية نت.

وأضاف في بيان: "جثث لأسرانا قد تكون موجودة في المستشفى.. لدينا معلومات موثوقة".

كما تابع أن القوات الخاصة تجري عمليات إنقاذ دقيقة، كما فعلت سابقاً، إذ تشير معلومات المخابرات الخاصة إلى احتمال احتجاز جثث الأسرى وفق العربية نت.

جاء ذلك بعدما أكدت وزارة الصحة الأربعاء الماضي، أن جميع النازحين قد أخلوا مستشفى ناصر بناء على أوامر صدرت عن الجيش الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قد أكد أن قواته تجري عملية دقيقة ومحدودة داخل مستشفى ناصر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مجمع ناصر الطبي ويحوله إلى ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي والدخول منه".

وأضافت الوزارة في بيان أن "الاحتلال يستهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين ويقوم بتجريف المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي".

وتابعت أن القوات الإسرائيلية أجبرت من تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح من مجمع ناصر فجر اليوم تحت القصف والتهديد.

ولفتت إلى أن "الاحتلال طلب من إدارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة إلى مبنى ناصر القديم بما فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي".

والأربعاء، أجبر الجيش آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج قسرا من مجمع ناصر الطبي، وسط إطلاق نار في ساحته ومحيط المناطق التي يتواجد فيها النازحون، وفق ما أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وقال القدرة إن الجرافات العسكرية الإسرائيلية تقوم بنبش المقابر الجماعية التي تم حفرها داخل أسوار المجمع.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من إجبار القوات الإسرائيلية مئات المدنيين على مغادرة المستشفى الذي كانوا يستخدمونه كملجأ.

كما أظهر مقطع فيديو تم تصويره الثلاثاء، في المستشفى أعمدة من الدخان في محيطه، وجرافة إسرائيلية تدمر جدارا محيطا بالمستشفى، ومركبة مدرعة تدخل أرض المستشفى، ويمكن سماع صوت إطلاق النار في كل مكان.

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